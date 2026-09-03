В США в обращение поступили монеты с изображением Трампа Сегодня 22:22 — Мир

Монета номиналом 1 доллар США

Монетный двор США выпустил однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, посвященную 250-летию независимости Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Euronews.

Монета с изображением Трампа

Монетный двор США в четверг подтвердил выпуск так называемого золотого доллара с изображением президента Дональда Трампа. В ведомстве призвали американцев проверять мелочь, которую они получают как остальные. Коллекционеры могут купить монеты в роликах и мешках непосредственно через Монетный двор США.

Ролик из 25 монет стоит $61, а мешок со 100 монетами — $154,50.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

В то же время, найти такую ​​монету во время обычных покупок может быть непросто. Долларовые монеты не получили широкого распространения среди американских потребителей и встречаются в обращении значительно реже, чем банкноты.

Для коллекционеров есть еще одна особенность. 4 июля Монетный двор США отчеканил 250 000 таких монет со специальным знаком July 4th. Их распределили между роликами и мешками.

Несмотря на золотистый цвет, золотая монета не содержит. Она состоит на 88,5% меди, а также содержит меньшие частицы цинка, марганца и никеля.

Монеты отчеканены в Филадельфии и не имеют отметки монетного двора.

Дизайн монеты

Главный гравер Монетного двора США Джозеф Мэнна разработал аверс на основе официальной фотографии Белого дома. На нем Трамп изображен почти анфас. Над портретом размещены надписи «Liberty», «In god we trust» и двойная дата «1776−2026».

На реверсе изображена президентская печать США, которую первоначально создал бывший главный гравер Монетного двора Фрэнк Гаспарро. На щите орла добавлено число 250 в честь 250-летия страны.

Процесс разработки монеты вызвал критику. Комиссия США по изящным искусствам рекомендовала изобразить портрет Трампа в профиль, а также предложила другой дизайн орла. Ни одну из этих рекомендаций не учли.

Консультативный комитет граждан по чеканке монет, обычно рассматривающий дизайны Монетного двора США, отказался рассматривать этот проект.

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