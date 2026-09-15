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С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали

Фондовый рынок
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С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали
С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали
С 15 сентября в Киевской, Житомирской и Черниговской областях увеличится стоимость проезда в пригородных поездах.
Об этом пишет RAIL.insider.

Где подорожают билеты

По новым тарифам минимальная стоимость билета составит 30 грн без учета комиссионного сбора. На самых длинных маршрутах более 250 км — цена проезда составит 150 грн.
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Следующий этап повышения тарифов запланирован на 22 сентября. С этого дня будет дороже проезд в пригородных поездах в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Черкасской областях.
Последний раз стоимость билетов на пригородные поезда повышали в июне 2025 года. Тогда минимальный тариф вырос с 15 до 20 грн.
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Кроме того, «Укрзализныця» ввела комиссию за покупку билетов в кассах и непосредственно в поездах. Ее размер составляет 7 грн. Комиссионный сбор не взимается при покупке билета через мобильное приложение.
По материалам:
Finance.ua
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