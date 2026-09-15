С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали Сегодня 16:16 — Фондовый рынок С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали С 15 сентября в Киевской, Житомирской и Черниговской областях увеличится стоимость проезда в пригородных поездах. Об этом пишет RAIL.insider. Где подорожают билеты По новым тарифам минимальная стоимость билета составит 30 грн без учета комиссионного сбора. На самых длинных маршрутах более 250 км — цена проезда составит 150 грн. Следующий этап повышения тарифов запланирован на 22 сентября. С этого дня будет дороже проезд в пригородных поездах в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Черкасской областях. Последний раз стоимость билетов на пригородные поезда повышали в июне 2025 года. Тогда минимальный тариф вырос с 15 до 20 грн. Кроме того, «Укрзализныця» ввела комиссию за покупку билетов в кассах и непосредственно в поездах. Ее размер составляет 7 грн. Комиссионный сбор не взимается при покупке билета через мобильное приложение. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Фондовый рынок / С сегодняшнего дня тарифы на проезд в пригородных поездах возрастут — детали