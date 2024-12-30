Три модели Dacia обновятся в 2025 году — Finance.ua

Три модели Dacia обновятся в 2025 году Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Три модели Dacia обновятся в 2025 году

В 2025 году Dacia представит очень важные новинки. В настоящее время марка сосредотачивается на обновлении Jogger, Sandero и Logan.

Недавняя презентация нового Dacia Bigster стала кульминацией модельной революции, начатой ​​Dacia в начале 2021 года.

В соответствии со стратегией бренда в следующем году обновление получат Jogger, Sandero и Logan.

Фейслифтинг Dacia Jogger

motorcar.com.ua

Прошло уже несколько лет с момента дебюта Jogger в сентябре 2021 года. Семейный автомобиль с дизайном кроссовера, который сразу нашел европейского покупателя благодаря цене, практичности и вместимости салона до семи взрослых пассажиров. Но прошло время, и эту модель необходимо обновить.

Jogger получит фейслифтинг в середине генерации, что позволит этому первому поколению встретиться с остальной коммерческой жизнью впереди. Процесс разработки продолжается, как показывают последние шпионские фотографии. Он дебютирует с дизайном, технологическим оборудованием и усовершенствованным техническим предложением.

Дебют обновленного Jogger состоится в первой половине 2025 года.

Обновление Dacia Sandero

motorcar.com.ua

В 2025 году модель Sandero должна вернуть часть утраченной популярности. Третье поколение Sandero появилось в 2020 году.

И хотя в 2022 году оно получило очень незначительное обновление, чтобы адаптироваться к новому корпоративному имиджу Dacia, в 2024 году дебютировал настоящий фейслифтинг.

Известно, что Dacia работает над обновлением Sandero. Однако, как обычно бывает для румынского бренда, делается все возможное, чтобы прототипы не были сфотографированы на этапе разработки. Как и в случае с Jogger, Sandero дебютирует с изменениями во внешнем дизайне, технологическом оборудовании и технике.

Рестайлинг Dacia Logan

motorcar.com.ua

Актуальное третье поколение Logan дебютировало вместе с Sandero еще в 2020 году. И хотя в Украину новый Logan приехал только в прошлом месяце (под названием Renault Taliant), в Европе уже готовится существенное обновление модели.

Dacia Logan больше ориентирован на Восточную Европу, больше всего экземпляров продается именно в Румынии. Гипотетическое четвёртое поколение Logan не входит в будущие планы Dacia, но нынешняя модель будет обновлена, как и Sandero.

motorcar По материалам:

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