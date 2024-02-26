Конфиденциальность в Signal. В мессенджере появится новая функция — Finance.ua

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Конфиденциальность в Signal. В мессенджере появится новая функция

Технологии&Авто
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Конфиденциальность в Signal. В мессенджере появится новая функция
Конфиденциальность в Signal. В мессенджере появится новая функция
Мессенджер Signal позволит пользователям лично общаться между собой в приложении, скрывая свой номер телефона.
Об этом сообщили в официальном блоге компании.
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Отмечается, что пользователь может заменить номер телефона на уникальный идентификатор в виде никнейма.
«Если вы используете Signal, ваш номер телефона по умолчанию будет недоступен для всех, с кем вы общаетесь в чате. Люди, у которых ваш номер сохранен в контактах, все равно будут видеть ваш номер, поскольку они уже знают его», — пояснили в компании.
Также можно будет обмениваться собственноручно созданным QR-кодом или ссылкой для быстрого обмена контактной информацией. Это ускорит поиск пользователя в приложении Signal без необходимости ввода номера телефона.
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«Имя пользователя в Signal — это не логин или псевдоним, под которым вас будут знать в приложении. Это не постоянный идентификатор, его не видят люди, с которыми вы общаетесь в Signal. Имя пользователя — это просто быстрый способ инициировать контакт в Signal, не сообщая номер своего телефона», — добавили в компании.
Отличается так называемый никнейм от имени профиля уникальностью и должен содержать две или более цифр в конце.
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Но все же пользователю при регистрации в мессенджере Signal нужно будет указать номер мобильного телефона.
На сегодняшний день эта функция находится на бета-тестировании. Она станет общедоступной в ближайшие недели.
По материалам:
РБК-Україна
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