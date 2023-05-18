У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах

Технологии&Авто
16
У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах
У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах
Создатели мессенджера WhatsApp объявили о внедрении функции «Закрытие чата». Она позволяет скрыть личную переписку или группу в специальную папку, открыть которую можно паролем или биометрией.
Кроме того, после ее активации содержимое закрытых чатов и информация об отправителе не будет отображаться в уведомлениях (их также можно отключить).
У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах
Скрыть чат легко: удерживайте палец на диалоге и нажмите на соответствующий пункт.
«Закрытие чата» уже распространяется среди пользователей WhatsApp и станет доступным для всех в ближайшие дни. А в будущем пользователи также смогут создавать отдельный пароль для защиты переписок и использовать функцию связанных устройств.
WhatsApp всегда отличался высоким уровнем защиты пользовательских переписок. Это один из немногих мессенджеров, где применяется автоматическое шифрование end-to-end.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.