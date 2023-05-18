У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах — Finance.ua

У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах 18.05.2023, 00:01 — Технологии&Авто

У WhatsApp появилась эксклюзивная функция, которой нет в других мессенджерах

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о внедрении функции «Закрытие чата». Она позволяет скрыть личную переписку или группу в специальную папку, открыть которую можно паролем или биометрией.

Кроме того, после ее активации содержимое закрытых чатов и информация об отправителе не будет отображаться в уведомлениях (их также можно отключить).

Скрыть чат легко: удерживайте палец на диалоге и нажмите на соответствующий пункт.

«Закрытие чата» уже распространяется среди пользователей WhatsApp и станет доступным для всех в ближайшие дни. А в будущем пользователи также смогут создавать отдельный пароль для защиты переписок и использовать функцию связанных устройств.

WhatsApp всегда отличался высоким уровнем защиты пользовательских переписок. Это один из немногих мессенджеров, где применяется автоматическое шифрование end-to-end.

УНІАН По материалам:

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