Норвегия объявила о пакете помощи Украине на $400 млн

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о выделении $400 млн помощи Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и функционирование украинского государства.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Министерстве иностранных дел в Киеве, пишет «Европейская правда».

В ходе своего визита в Киев глава МИД Норвегии объявил о новом пакете помощи для Украины.

По его словам, $200 млн из $400 млн будут направлены «на срочные энергетические потребности, закупку газа и другие неотложные вопросы, связанные с энергетикой, чтобы как можно скорее возобновить поставки тепла и электроэнергии».

Остальные $200 млн, отметил норвежский министр, предназначены для бюджетной поддержки, которая «будет служить мостом до тех пор, когда фактически поступят обещанные средства от Европейского Союза».

«Это сильный символ солидарности и общего дела, и мы хотели сделать это немедленно. Я родом из холодной страны. Сегодня в Осло такая же погода, как и в Киеве. Поэтому мы понимаем, насколько важно отопление в Украине», — акцентировал Эйде.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, в свою очередь, заявил, что этот новый пакет энергетической поддержки Украины очень своевременный.

«Он поможет усилить устойчивость нашего государства и общества. Это продолжение стабильной энергетической поддержки от Осло», — добавил глава украинского МИД.

