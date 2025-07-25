На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото) — Finance.ua
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На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото)

Технологии&Авто
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На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото)
На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото)
Украинские водители все чаще подмечают на дорогах новый тип дорожных знаков.
Это круглые с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Они не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения, пишет mAuto.
О чем идет речь
Рекомендованная скорость — именно ее указывают новые таблички.
Где устанавливают
Чаще всего они устанавливаются в местах, где существует повышенный риск ДТП: вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках трассы. Знак призывает водителя снизить скорость и быть внимательнее, однако превышение указанного предела не наказывается штрафом.
Где в ЕС есть такие
Такие дорожные указания давно практикуются в ряде европейских стран, в частности, в Норвегии и Германии.
Там они имеют рекомендательный статус и служат скорее как инструмент для привлечения внимания, чем как формальный запрет.

Справка Finance.ua:

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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