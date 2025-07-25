На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото) — Finance.ua

На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото) 25.07.2025, 07:36 — Технологии&Авто

На дорогах появились новые зелёные знаки: что они означают (фото)

Украинские водители все чаще подмечают на дорогах новый тип дорожных знаков.

Это круглые с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне. Они не являются обязательными для выполнения, однако содержат важную информацию для безопасного движения, пишет mAuto

О чем идет речь

Рекомендованная скорость — именно ее указывают новые таблички.

Где устанавливают

Чаще всего они устанавливаются в местах, где существует повышенный риск ДТП: вблизи школ, в жилых районах или на сложных участках трассы. Знак призывает водителя снизить скорость и быть внимательнее, однако превышение указанного предела не наказывается штрафом.

Где в ЕС есть такие

Такие дорожные указания давно практикуются в ряде европейских стран, в частности, в Норвегии и Германии.

Там они имеют рекомендательный статус и служат скорее как инструмент для привлечения внимания, чем как формальный запрет.

Справка Finance.ua:

Что означает новый дорожный знак на дорогах в Испании.

Новый дорожный знак на дорогах в Германии.

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