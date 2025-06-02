Новий дорожній знак на дорогах у Німеччині (що він означає) — Finance.ua

Новий дорожній знак на дорогах у Німеччині (що він означає) Сьогодні 19:30 — Технології&Авто

Новий дорожній знак на дорогах у Німеччині (що він означає)

Якщо ви подорожуватимете до Німеччини — можете побачити новий дорожній знак.

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Дорожні знаки мають бути універсальними, проте в багатьох країнах і регіонах є кілька незвичайних дизайнів. Однак, здебільшого вони легко інтерпретуються тими, хто живе в цій країні.

Що він означає

Загалом, за даними нідерландської газети AD, чорно-білий знак можна знайти тринадцять разів по всій Німеччині. Точніше, ви зможете побачити їх, проїжджаючи трасою A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом, а також трасою A93 Холледау та Вольнцах.

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Знаки призначені як орієнтир для безпілотних автомобілів, що дозволяє визначити їхнє точне положення на дорозі.

Оскільки безпілотні автомобілі потенційно можуть стати частиною нашого найближчого майбутнього, Німеччина визначила так звані цифрові тестові зони на трасах A9 та A93.

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Причина, чому влада обрала саме ці ділянки дороги, досить проста: у них є всі критерії, необхідні для оцінки навичок цих безпілотних автомобілів. Прямі лінії та звивисті ділянки доріг, горбисті ландшафти та численні дво-, три- та чотирисмугові ділянки чергуються.

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