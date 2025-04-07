Який податок на дохід з оренди житла діє в Німеччині — Finance.ua

Який податок на дохід з оренди житла діє в Німеччині Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Який податок на дохід з оренди житла діє в Німеччині

В Німеччині орендодавці сплачують податок на дохід згідно зі встановленою прогресивною шкалою.

Так, чим більше власник нерухомості отримає прибутку зі здавання свого житла в оренду, тим більше податків сплатить. Ставка стартує від 14,7% і сягає 47,4%. Розмір податку розраховується залежно від загальних доходів власника нерухомості, а також від того, здає він житло в оренду як фізична чи як юридична особа.

Крім того, в цій країні є додаткові зобов’язання для власників сплачувати щорічний податок на нерухомість. Його розмір залежить від розташування, розмірів і типу житла. Для квартир це в середньому не така велика сума — від 100 до 400 євро на рік.

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Інвестувати у нерухомість в Німеччині вигідно не лише її громадянам, а й іноземцям. Зокрема, українці можуть придбати тут житло не лише без жодних додаткових умов, але й в іпотеку. Однак відсоток може бути вищий, ніж для представників країн-членів ЄС, а для погодження кредиту українець має отримувати щомісячний офіційний дохід у розмірі щонайменше 3 тис. євро.

Водночас інвестиції у нерухомість Німеччини вважаються одними із найбезпечніших у Європі. Вартість нерухомості постійно зростає, ринок оренди стабільний, а попит перевищує пропозицію. До того ж порівняно з іншими європейськими країнами, ціни на нерухомість в Німеччині більш конкурентні, ніж, скажімо, у Великій Британії чи Австрії.

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Супутні платежі під час купівлі нерухомості у Німеччині можуть сягати понад 15%. Зокрема, це податок на передавання нерухомості (3−6% від вартості об’єкта), нотаріальний збір (2%), реєстраційний внесок (1%), оплата послуг агента з нерухомості (5−7%), консультація юриста (500 євро) та інше. Водночас процедура купівлі-продажу житла у Німеччині стандартна і зрозуміла.

Детальніше про те, скільки мають платити власники нерухомості, читайте в статті Finance.ua:

Нагадаємо, Німеччина — одна з найпривабливіших країн для отримання іпотеки . Низькі відсоткові ставки, тривалий термін кредитування (до 30 років) та стабільність банківської системи роблять її лідером у цьому питанні. Однак, вимоги до позичальників досить високі: необхідно мати дозвіл на проживання, стабільний дохід та бездоганну кредитну історію.

У 2025 році середня ціна квадратного метра квартири в Німеччині становить 4161 євро, що на 0,9% більше, ніж рік тому. Водночас вартість оренди також зросла на 6,38%, досягнувши в середньому 13,55 євро/кв. м.

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