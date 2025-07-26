Чи зобов’язані повнолітні діти утримувати батьків: пояснення Мінʼюсту — Finance.ua
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Чи зобов’язані повнолітні діти утримувати батьків: пояснення Мінʼюсту

Особисті фінанси
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Чи зобов’язані повнолітні діти утримувати батьків: пояснення Мінʼюсту
Чи зобов’язані повнолітні діти утримувати батьків: пояснення Мінʼюсту
Законом визначено, повнолітні діти зобовʼязані допомагати непрацездатним батькам, які потребують матеріальної допомоги. Якщо ж цього не відбувається, суд може стягнути з них кошти на покриття витрат, пов’язаних із наданням такого піклування.
Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Підстави для сплати аліментів на утримання батьків

Непрацездатними вважаються батьки пенсійного віку або ж інваліди I, II чи III групи.
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Потреба у фінансовій допомозі визначається індивідуально з урахуванням пенсії, пільг і майна, що може приносити дохід, тощо.
Непрацездатність не є підставою для аліментів, якщо батьки забезпечені прожитковим мінімумом.
Також, окрім сплати аліментів, діти повинні фінансувати додаткові витрати на лікування, повʼязані з тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
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У таких випадках суд може постановити сплатити сина чи дочку, які мають достатній заробіток, одноразову або строкову допомогу на лікування і догляд.
Коли можна звільнитися від обов’язку утримувати батьків:
  • якщо батьки були позбавлені батьківських прав і ці права не поновлені;
  • якщо батько чи матір ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків;
  • якщо батьки не виплачували аліменти на утримання дитини понад три роки, що призвело до виникнення непогашеної заборгованості.
Розмір аліментів на батьків визначається у вигляді частки від доходу дитини з урахуванням матеріального та сімейного стану обох сторін.
При цьому враховується можливість отримання допомоги від інших дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.
Нагадаємо, за даними Опендатабот, більше 187 тис. проваджень через несплату аліментів налічується в Україні станом на середину липня 2025 року. Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами:
Finance.ua
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