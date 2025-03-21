У Німеччині остаточно схвалили закон, який передбачає допомогу Україні — Finance.ua
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У Німеччині остаточно схвалили закон, який передбачає допомогу Україні

Казна та Політика
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У Німеччині остаточно схвалили закон, який передбачає допомогу Україні
У Німеччині остаточно схвалили закон, який передбачає допомогу Україні
У Німеччині остаточно схвалили знаковий законопроєкт про витрати. Він, зокрема, передбачає багаторічну підтримку України, пише Bloomberg.
Зазначається, що у п’ятницю верхня палата парламенту Німеччини схвалила пакет заходів, відкривши шлях для розблокування сотень мільярдів євро, спрямованих на оборону та інфраструктуру за рахунок боргового фінансування.
Альянс, сформований майбутнім канцлером Фрідріхом Мерцем, соціал-демократами та Зеленими, у вівторок провів цей безпрецедентний інвестиційний пакет через нижню палату. У п’ятницю вони забезпечили необхідну підтримку й у Бундесраті, де представлені 16 федеральних земель.
Законопроєкт було ухвалено 53 голосами «за», що перевищило необхідні дві третини (46 голосів), відкриваючи шлях для підписання президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та публікації у «Віснику федеральних законів».
Прийняття цих заходів привернуло увагу інвесторів, оскільки воно знаменує завершення десятиліття жорсткої економії в Німеччині та початок нової ери дефіцитного фінансування, спрямованого на стимулювання найбільшої економіки Європи та модернізацію застарілої інфраструктури.
Окрему увагу приділили збройним силам. Мерц та соціал-демократи, які можуть стати його партнерами у наступному уряді, взяли на себе зобов’язання щодо масштабного зміцнення обороноздатності після років недофінансування, а також продовження підтримки України.
За матеріалами:
УНІАН
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