У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла — Finance.ua

У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла Сьогодні 15:20 — Світ

У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла

У 2025 році середня ціна квадратного метра квартири в Німеччині становить 4161 євро, що на 0,9% більше, ніж рік тому. Водночас вартість оренди також зросла на 6,38%, досягнувши в середньому 13,55 євро/кв. м.

Про це пише видання Digital Daily News.

Де найдорожче та найдешевше купувати житло в Німеччині

Найдорожчим містом для придбання житла залишається Мюнхен, де вартість квадратного метра сягає 7384,75 євро.

Читайте також Працюй або їдь додому: Німеччина готує суворі правила для українських біженців

Це місто традиційно приваблює інвесторів та високооплачуваних фахівців, що підтримує високий рівень цін. Однак, за останній рік у Мюнхені спостерігалося незначне зниження цін на 2,01%.

Інші великі міста, такі як Франкфурт-на-Майні (5 825,85 євро/кв. м), Штутгарт (5 287,10 євро/кв. м) та Гамбург (5 284,18 євро/кв. м), також демонструють високі ціни, хоча в Гамбурзі також зафіксовано зниження на 1,84%.

Ці міста є важливими економічними центрами, що приваблюють велику кількість людей, що, своєю чергою, впливає на ціни на нерухомість.

Читайте також Німеччина готується до нової хвилі біженців з України через політику Трампа

На противагу цим містам у Вупперталі можна придбати житло за 2 416,39 євро/кв. м, що робить його найдоступнішим містом для купівлі квартири в Німеччині.

Інші міста з відносно низькими цінами включають Дуйсбург (2 446,56 євро/кв. м), Бохум (2 833,62 євро/кв. м) та Ессен (2 916,77 євро/кв. м).

Цікаво, що навіть у 2025 році ціни на нерухомість продовжують зростати в таких містах, як Вупперталь (+6,9%) і Ганновер (+5,61%). Це свідчить про те, що ринок нерухомості Німеччини залишається динамічним і реагує на різні економічні та соціальні фактори.

Скільки коштує оренда квартири у Німеччини

Окрім купівлі, оренда житла також є важливим аспектом ринку нерухомості Німеччини. Середня ціна оренди становить 13,55 євро/кв. м, що на 6,38% більше, ніж минулого року.

Читайте також У Німеччині хочуть створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки оборони і допомоги Україні

Орендна плата зростає майже у всіх містах Німеччини. Найбільше зростання зафіксовано в Нюрнберзі (+11,32%), Лейпцигу (+11,03%) та Вупперталі (+9,37%).

Найдорожчим містом для оренди квартири є Мюнхен, де ціна сягає 23,58 євро/кв. м. Інші дорогі міста включають Франкфурт-на-Майні (19,16 євро/кв. м), Штутгарт (17,68 євро/кв. м) та Берлін (17,48 євро/кв. м).

Найнижчі ціни на оренду зафіксовано у таких містах:

Дуйсбург — 8,40 євро/кв. м (+6,53%);

Вупперталь — 9,23 євро/кв. м (+9,37%);

Бохум — 9,25 євро/кв. м (+5,03%);

Ессен — 9,83 євро/кв. м (+9,35%);

Дортмунд — 9,92 євро/кв. м (+4,07%).

Чого чекати від цін на нерухомість в Німеччини

За прогнозами аналітиків, найближчим часом значних змін на ринку нерухомості Німеччини не очікується.

Читайте також Скільки українських біженців у Німеччині вже працюють — дослідження

Ціни на купівлю житла залишатимуться стабільними або зростатимуть у межах 1−2% у більшості міст.

Водночас оренда може продовжити зростати через високий попит, особливо у містах, популярних серед трудових мігрантів та студентів.

Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.