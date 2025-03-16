У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла — Finance.ua

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У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла

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У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла
У яких містах Німеччини найвища та найнижча вартість оренди та купівлі житла
У 2025 році середня ціна квадратного метра квартири в Німеччині становить 4161 євро, що на 0,9% більше, ніж рік тому. Водночас вартість оренди також зросла на 6,38%, досягнувши в середньому 13,55 євро/кв. м.
Про це пише видання Digital Daily News.

Де найдорожче та найдешевше купувати житло в Німеччині

Найдорожчим містом для придбання житла залишається Мюнхен, де вартість квадратного метра сягає 7384,75 євро.
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Це місто традиційно приваблює інвесторів та високооплачуваних фахівців, що підтримує високий рівень цін. Однак, за останній рік у Мюнхені спостерігалося незначне зниження цін на 2,01%.
Інші великі міста, такі як Франкфурт-на-Майні (5 825,85 євро/кв. м), Штутгарт (5 287,10 євро/кв. м) та Гамбург (5 284,18 євро/кв. м), також демонструють високі ціни, хоча в Гамбурзі також зафіксовано зниження на 1,84%.
Ці міста є важливими економічними центрами, що приваблюють велику кількість людей, що, своєю чергою, впливає на ціни на нерухомість.
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На противагу цим містам у Вупперталі можна придбати житло за 2 416,39 євро/кв. м, що робить його найдоступнішим містом для купівлі квартири в Німеччині.
Інші міста з відносно низькими цінами включають Дуйсбург (2 446,56 євро/кв. м), Бохум (2 833,62 євро/кв. м) та Ессен (2 916,77 євро/кв. м).
Цікаво, що навіть у 2025 році ціни на нерухомість продовжують зростати в таких містах, як Вупперталь (+6,9%) і Ганновер (+5,61%). Це свідчить про те, що ринок нерухомості Німеччини залишається динамічним і реагує на різні економічні та соціальні фактори.

Скільки коштує оренда квартири у Німеччини

Окрім купівлі, оренда житла також є важливим аспектом ринку нерухомості Німеччини. Середня ціна оренди становить 13,55 євро/кв. м, що на 6,38% більше, ніж минулого року.
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Орендна плата зростає майже у всіх містах Німеччини. Найбільше зростання зафіксовано в Нюрнберзі (+11,32%), Лейпцигу (+11,03%) та Вупперталі (+9,37%).
Найдорожчим містом для оренди квартири є Мюнхен, де ціна сягає 23,58 євро/кв. м. Інші дорогі міста включають Франкфурт-на-Майні (19,16 євро/кв. м), Штутгарт (17,68 євро/кв. м) та Берлін (17,48 євро/кв. м).
Найнижчі ціни на оренду зафіксовано у таких містах:
  • Дуйсбург — 8,40 євро/кв. м (+6,53%);
  • Вупперталь — 9,23 євро/кв. м (+9,37%);
  • Бохум — 9,25 євро/кв. м (+5,03%);
  • Ессен — 9,83 євро/кв. м (+9,35%);
  • Дортмунд — 9,92 євро/кв. м (+4,07%).

Чого чекати від цін на нерухомість в Німеччини

За прогнозами аналітиків, найближчим часом значних змін на ринку нерухомості Німеччини не очікується.
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Ціни на купівлю житла залишатимуться стабільними або зростатимуть у межах 1−2% у більшості міст.
Водночас оренда може продовжити зростати через високий попит, особливо у містах, популярних серед трудових мігрантів та студентів.
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За матеріалами:
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