Як українцям отримати іпотеку в Німеччині — Finance.ua

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Як українцям отримати іпотеку в Німеччині

Кредит&Депозит
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Як українцям отримати іпотеку в Німеччині
Як українцям отримати іпотеку в Німеччині
Німеччина — одна з найпривабливіших країн для отримання іпотеки. Низькі відсоткові ставки, тривалий термін кредитування (до 30 років) та стабільність банківської системи роблять її лідером у цьому питанні. Однак, вимоги до позичальників досить високі: необхідно мати дозвіл на проживання, стабільний дохід та бездоганну кредитну історію.
Умови та вимоги:
  • відсоткові ставки одні з найнижчих в Європі (близько 1,9% річних);
  • тривалість іпотеки може сягати 30 років;
  • ретельна перевірка фінансового стану позичальника;
  • щомісячні виплати не повинні перевищувати 40% чистого доходу після сплати податків;
  • кредитна угода має бути погашена до виходу на пенсію;
  • наявність дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідки на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);
  • стабільний дохід та позитивна кредитна історія;
  • початковий внесок від 20%-40% вартості нерухомості.
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Пакет документів:
  • паспорт (закордонний);
  • дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідка на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);
  • довідка про доходи за останні 3−6 місяців (підтвердження доходу від 3 тис. євро/міс і трудовий договір з німецькою компанією (мінімум 3 місяці роботи);
  • обов’язковий банківський рахунок (українцям потрібно відкрити рахунок у німецькому банку за 2−3 роки до подавання заявки);
  • податкова декларація та виписка з кредитного бюро (Schufa);
  • підтвердження наявності початкового внеску.
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Особливості для українських біженців:
  • українці зі статусом тимчасового захисту (Section 24 AufenthG), які проживають у соціальному житлі, мають менше можливостей у доступі до іпотеки, оскільки банки рідше схвалюють кредити без постійного дозволу на проживання. Також є ризик відмови, якщо раніше було отримано захист в іншій країні ЄС.
Детальніше про те, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов, розповідаємо в статті:

Житло в Європі: як українцям отримати іпотеку та в яких країнах найвигідніші умови 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
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