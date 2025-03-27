Як українцям отримати іпотеку в Німеччині — Finance.ua

Як українцям отримати іпотеку в Німеччині Сьогодні 19:15 — Кредит&Депозит

Як українцям отримати іпотеку в Німеччині

Німеччина — одна з найпривабливіших країн для отримання іпотеки. Низькі відсоткові ставки, тривалий термін кредитування (до 30 років) та стабільність банківської системи роблять її лідером у цьому питанні. Однак, вимоги до позичальників досить високі: необхідно мати дозвіл на проживання, стабільний дохід та бездоганну кредитну історію.

Умови та вимоги:

відсоткові ставки одні з найнижчих в Європі (близько 1,9% річних);

тривалість іпотеки може сягати 30 років;

ретельна перевірка фінансового стану позичальника;

щомісячні виплати не повинні перевищувати 40% чистого доходу після сплати податків;

кредитна угода має бути погашена до виходу на пенсію;

наявність дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідки на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);

стабільний дохід та позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 20%-40% вартості нерухомості.

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Пакет документів:

паспорт (закордонний);

дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідка на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);

довідка про доходи за останні 3−6 місяців (підтвердження доходу від 3 тис. євро/міс і трудовий договір з німецькою компанією (мінімум 3 місяці роботи);

обов’язковий банківський рахунок (українцям потрібно відкрити рахунок у німецькому банку за 2−3 роки до подавання заявки);

податкова декларація та виписка з кредитного бюро (Schufa);

підтвердження наявності початкового внеску.

Особливості для українських біженців:

українці зі статусом тимчасового захисту (Section 24 AufenthG), які проживають у соціальному житлі, мають менше можливостей у доступі до іпотеки, оскільки банки рідше схвалюють кредити без постійного дозволу на проживання. Також є ризик відмови, якщо раніше було отримано захист в іншій країні ЄС.

Детальніше про те, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов, розповідаємо в статті:

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