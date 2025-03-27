Як українцям отримати іпотеку в Німеччині — Finance.ua

Як українцям отримати іпотеку в Німеччині
Німеччина — одна з найпривабливіших країн для отримання іпотеки. Низькі відсоткові ставки, тривалий термін кредитування (до 30 років) та стабільність банківської системи роблять її лідером у цьому питанні. Однак, вимоги до позичальників досить високі: необхідно мати дозвіл на проживання, стабільний дохід та бездоганну кредитну історію.
Умови та вимоги:
- відсоткові ставки одні з найнижчих в Європі (близько 1,9% річних);
- тривалість іпотеки може сягати 30 років;
- ретельна перевірка фінансового стану позичальника;
- щомісячні виплати не повинні перевищувати 40% чистого доходу після сплати податків;
- кредитна угода має бути погашена до виходу на пенсію;
- наявність дозволу на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідки на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);
- стабільний дохід та позитивна кредитна історія;
- початковий внесок від 20%-40% вартості нерухомості.
Пакет документів:
- паспорт (закордонний);
- дозвіл на проживання (Aufenthaltserlaubnis) або посвідка на постійне проживання (Niederlassungserlaubnis);
- довідка про доходи за останні 3−6 місяців (підтвердження доходу від 3 тис. євро/міс і трудовий договір з німецькою компанією (мінімум 3 місяці роботи);
- обов’язковий банківський рахунок (українцям потрібно відкрити рахунок у німецькому банку за 2−3 роки до подавання заявки);
- податкова декларація та виписка з кредитного бюро (Schufa);
- підтвердження наявності початкового внеску.
Особливості для українських біженців:
- українці зі статусом тимчасового захисту (Section 24 AufenthG), які проживають у соціальному житлі, мають менше можливостей у доступі до іпотеки, оскільки банки рідше схвалюють кредити без постійного дозволу на проживання. Також є ризик відмови, якщо раніше було отримано захист в іншій країні ЄС.
Детальніше про те, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов, розповідаємо в статті:
Житло в Європі: як українцям отримати іпотеку та в яких країнах найвигідніші умови 🏠
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