Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів — Finance.ua
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Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів

Особисті фінанси
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Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів
Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів
Побутує думка, що шукати роботу влітку — марна справа, адже керівники йдуть у відпустки, а процеси в компанії гальмуються. Проте експерти наголошують, літо — це можливість для найактивніших скористатися меншою конкуренцією, поки частина кандидатів беруть паузу у пошуку роботи.
Про це розповідають фахівці budni.robota.ua.

Міф про «мертвий сезон»

Хоча весна та осінь вважаються наактивнішими періодами для рекрутингу, багато компаній продовжують найм і влітку.
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Насамперед це стосується середнього та великого бізнесу, де процес працевлаштування не ставлять на паузу.
Частина вакансій на сезонні чи проєктні сфери відкривається саме влітку, коли працівники йдуть у відпустку або звільняються.

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Також у літній період рекрутери менш завантажені, тому мають більше часу на уважний розгляд кандидатів.
Чому літо — ідеальний час для пошукачів:
  • низька конкуренція. Більшість кандидатів відкладають пошук роботи до осені, що збільшує шанси працевлаштуватися;
  • швидший зворотний звʼязок. Навантаження на HR-ів знижується, тому відгуки на резюме надходять швидше, а співбесіди призначаються без тривалих очікувань;
  • підготовка до осіннього сезону. Навіть якщо ідеальна для вас вакансія ще не зʼявилась, влітку можна оновити резюме, LinkedIn-профіль та відшліфувати навички проходження співбесіди.

Як ефективно використати літо для карʼєрного зростання

Навчайтеся. Використайте цей час для здобуття нових знань, запишіться на курси, підтягніть soft skills, освіжіть знання англійської — це збільшить вашу цінність на ринку праці до осені.
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Нетворкінг. Професійні заходи, вебінари влітку часто дають змогу зав’язати нові зв’язки.
Аналіз ринку. Влітку присвятіть час аналізу ринку праці — які вакансії з’являються, хто наймає, які навички цінуються. Це допоможе зрозуміти, куди рухатися, щоб бути підготовленими до осені.
Нагадаємо, багато молодих спеціалістів стикаються з парадоксом на ринку праці: без досвіду важко отримати роботу, а без роботи — немає звідки взяти досвід.
ТОП-3 способи, як вийти з замкненого кола та знайти першу роботу:
  • Pet-проєкт — це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці.
  • Стажування/практика — є повністю оплачувані стажування, часто із можливістю працевлаштуватися, а також навчальні — для студентів, яким потрібна практика в університеті (часто неоплачувані).
  • Волонтерство — допомога громадським організаціям гарно позначиться на резюме, бо свідомі компанії шукають свідомих людей.
За матеріалами:
Finance.ua
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