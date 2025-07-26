Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів Вчора 16:06 — Особисті фінанси

Чому літо — ідеальний час для пошуку роботи: поради спеціалістів

Побутує думка, що шукати роботу влітку — марна справа, адже керівники йдуть у відпустки, а процеси в компанії гальмуються. Проте експерти наголошують, літо — це можливість для найактивніших скористатися меншою конкуренцією, поки частина кандидатів беруть паузу у пошуку роботи.

Про це розповідають фахівці budni.robota.ua.

Міф про «мертвий сезон»

Хоча весна та осінь вважаються наактивнішими періодами для рекрутингу, багато компаній продовжують найм і влітку.

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Насамперед це стосується середнього та великого бізнесу, де процес працевлаштування не ставлять на паузу.

Частина вакансій на сезонні чи проєктні сфери відкривається саме влітку, коли працівники йдуть у відпустку або звільняються.

Також у літній період рекрутери менш завантажені, тому мають більше часу на уважний розгляд кандидатів.

Чому літо — ідеальний час для пошукачів:

низька конкуренція. Більшість кандидатів відкладають пошук роботи до осені, що збільшує шанси працевлаштуватися;

Більшість кандидатів відкладають пошук роботи до осені, що збільшує шанси працевлаштуватися; швидший зворотний звʼязок. Навантаження на HR-ів знижується, тому відгуки на резюме надходять швидше, а співбесіди призначаються без тривалих очікувань;

Навантаження на HR-ів знижується, тому відгуки на резюме надходять швидше, а співбесіди призначаються без тривалих очікувань; підготовка до осіннього сезону. Навіть якщо ідеальна для вас вакансія ще не зʼявилась, влітку можна оновити резюме, LinkedIn-профіль та відшліфувати навички проходження співбесіди.

Як ефективно використати літо для карʼєрного зростання

Навчайтеся. Використайте цей час для здобуття нових знань, запишіться на курси, підтягніть soft skills, освіжіть знання англійської — це збільшить вашу цінність на ринку праці до осені.

Нетворкінг. Професійні заходи, вебінари влітку часто дають змогу зав’язати нові зв’язки.

Аналіз ринку. Влітку присвятіть час аналізу ринку праці — які вакансії з’являються, хто наймає, які навички цінуються. Це допоможе зрозуміти, куди рухатися, щоб бути підготовленими до осені.

Нагадаємо, багато молодих спеціалістів стикаються з парадоксом на ринку праці: без досвіду важко отримати роботу, а без роботи — немає звідки взяти досвід.

ТОП-3 способи, як вийти з замкненого кола та знайти першу роботу:

Pet-проєкт — це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці.

— це індивідуальний проєкт, який реалізовується у вільний час. Основна мета — демонструвати ваші навички роботодавцю на практиці. Стажування/практика — є повністю оплачувані стажування, часто із можливістю працевлаштуватися, а також навчальні — для студентів, яким потрібна практика в університеті (часто неоплачувані).

Волонтерство — допомога громадським організаціям гарно позначиться на резюме, бо свідомі компанії шукають свідомих людей.

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