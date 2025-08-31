Как война повлияла на демографическую ситуацию в Украине — Finance.ua

Как война повлияла на демографическую ситуацию в Украине
С начала большой войны в 2022 году и до середины 2024-го население Украины уменьшилось по меньшей мере на 10 миллионов человек. Если в 2022 году в стране (без учета Крыма) проживало более 40 млн человек, то по состоянию на середину 2024-го около 35,8 млн. Из них 31,1 млн — на контролируемой Украиной территории.
Об этом сообщает Frontliner.
Почему уменьшается население Украины
Сообщается, основная причина — массовая эмиграция. Приблизительно 5 млн украинцев выехали за границу. Больше всего — в Польшу, Германию, Чехию, Италию и Испанию.
По данным издания, миллионы людей уехали из Донбасса, Луганщины, Херсонщины, Запорожья и Харьковщины.
В то же время даже западные и центральные регионы, принявшие внутренних переселенцев, потеряли значительную часть населения из-за выезда за пределы страны.
Отмечается еще одна веская причина сокращения населения — рекордная смертность (хотя точных данных о погибших нет).
«Прифронтовые районы опустели: остались преимущественно пожилые люди. Смертность выросла и из-за ослабленной медицинской системы, а также стресса и обострения болезней. В 2023 году зафиксировано около 495 тыс. смертей,
т. е. на треть больше, чем в довоенные годы, а на 100 рождений приходится 280», — говорится в материале.
На уменьшение численности населения повлияли низкая рождаемость и старение населения. Как пишет издание, в 2023 году в Украине родилось всего 180 тыс. детей — рекордно низкий показатель за всю современную историю.
Сегодня доля детей до 18 лет составляет всего 15%, тогда как людей в возрасте 60+ — уже 27%.
Справка Finance.ua:
- по данным Национального банка и Минэкономики, из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, ранее работавших в стране, находятся за ее пределами;
- по оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине — 0,9 ребенка на женщину, а норма для восстановления — 2,2. Учитывая ситуацию, тренды будут задавать нынешние 35−44-летние, а количество молодежи будет уменьшаться.
