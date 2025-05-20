Демографический кризис: в Минсоцполитики назвали главные проблемы рынка труда Украины — Finance.ua

Демографический кризис: в Минсоцполитики назвали главные проблемы рынка труда Украины Сегодня 15:03

Демографический кризис: в Минсоцполитики назвали главные проблемы рынка труда Украины

Полномасштабное вторжение рф в Украину усугубило демографические проблемы — сокращение населения, снижение рождаемости, старение, миграцию. Бизнесу придется приспособиться к ситуации.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в анализе для Forbes отметила, что бизнес должен пересматривать подходы к инклюзии, найму и управлению персоналом.

В частности, она указала, что из-за полномасштабного вторжения за границу уехали миллионы трудоспособных украинцев. По данным НБУ, количество трудоспособного населения сократилось более чем на четверть.

При этом, по оценкам Института демографии, коэффициент рождаемости в Украине — 0,9 ребенка на женщину, а норма для восстановления — 2,2. Учитывая ситуацию, тренды будут задавать нынешние 35−44-летние, а количество молодежи будет уменьшаться.

По словам Марчак, в стране еще есть резервы рабочей силы — это люди экономически активного возраста, которые по разным причинам не задействованы на рынке труда.

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«Самые большие группы — внутренне перемещенные лица (ВПЛ), люди с инвалидностью, опытные кандидаты в возрасте 50−55+, а также студенты, пенсионеры, ветераны», — напомнила чиновник.

Таким образом, бизнесу придется привыкнуть к росту среднего возраста сотрудников.

Напомним, в январе 2025 года ветераны имели приоритет в 5797 вакансиях, что составляет более 4% от общего количества предложений работы. Самая большая доля вакансий с преимуществом ветеранам — у работодателей из таких отраслей экономики:

«Охрана, безопасность, оборона» — 9%;

«Машиностроение» — 8%;

«СМИ, медиа» — 8%;

Справка Finance.ua:

Согласно исследованию work.ua, через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество претендентов на работу и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года;

При этом в Центре экономической стратегии указали, что по итогам 2024 года средний уровень безработицы снизился до 14,3%. В 2023 году уровень безработицы составил 17,4%, а в 2022-м — 18,5%;

в то же время дефицит кадров обострил конкуренцию между работодателями, что стимулировало рост реальных зарплат даже по сравнению с довоенным периодом.

Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит более широко и видит глубже. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

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УНІАН По материалам:

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