Откуда Украина импортирует автомобили: ТОП-10 стран
Спрос на автомобили в Украине остается стабильно высоким, и это хорошо заметно по статистике импорта. Украинцы продолжают привозить как новые, так и б/у легковушки — и темпы только растут.
Об этом сообщает Укравтопром.
По данным Госстата, с января по август в Украину импортировали 258,3 тыс. легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Общая таможенная стоимость ввозимых автомобилей составила $3,7 млрд — что на 25% больше, чем в 2024 году.
Больше всего машин поступило из Германии — почти 57 тыс. авто. В тройку лидеров также вошли США и Китай.
Топ-10 стран-экспортеров легковых автомобилей в Украину
- Германия — 56 939 ед.
- США — 45 977 ед.
- Китай — 27 142 ед.
- Япония — 23 247 ед.
- Южная Корея — 16 712 ед.
- Франция — 16 396 ед.
- Чехия — 12 951 ед.
- Великобритания — 11 699 ед.
- Мексика — 10 500 ед.
- Словакия — 6 341 ед.
Ранее Finance.ua сообщал, что десятку самых популярных подержанных моделей среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет возглавили Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue.
