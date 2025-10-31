Откуда Украина импортирует автомобили: ТОП-10 стран Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

Откуда Украина импортирует автомобили: ТОП-10 стран

Спрос на автомобили в Украине остается стабильно высоким, и это хорошо заметно по статистике импорта. Украинцы продолжают привозить как новые, так и б/у легковушки — и темпы только растут.

Об этом сообщает Укравтопром.

По данным Госстата, с января по август в Украину импортировали 258,3 тыс. легковых автомобилей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Общая таможенная стоимость ввозимых автомобилей составила $3,7 млрд — что на 25% больше, чем в 2024 году.

Больше всего машин поступило из Германии — почти 57 тыс. авто. В тройку лидеров также вошли США и Китай.

Топ-10 стран-экспортеров легковых автомобилей в Украину

Германия — 56 939 ед. США — 45 977 ед. Китай — 27 142 ед. Япония — 23 247 ед. Южная Корея — 16 712 ед. Франция — 16 396 ед. Чехия — 12 951 ед. Великобритания — 11 699 ед. Мексика — 10 500 ед. Словакия — 6 341 ед.

Ранее Finance.ua сообщал , что десятку самых популярных подержанных моделей среди импортируемых авто в возрасте до 5 лет возглавили Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Rogue.

