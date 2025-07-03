У Кабміні визнали демографічну кризу: втрачено 40% працездатного населення — Finance.ua
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У Кабміні визнали демографічну кризу: втрачено 40% працездатного населення

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У Кабміні визнали демографічну кризу: втрачено 40% працездатного населення
У Кабміні визнали демографічну кризу: втрачено 40% працездатного населення
За даними Національного банку та Мінекономіки, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення. Сьогодні приблизно 1,7 мільйона українців, які раніше працювали в країні, перебувають за її межами.
Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, повідомляє Delo.ua.
За її словами, наразі Україна переживає глибоку демографічну кризу, яка характеризується стрімким старінням населення. Адже частка людей віком 65 років і старше збільшилася з 12% у 1991 році до 18% у 2021-му, а у 2024 році вона досягла 22%.
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Водночас через демографічні зміни чисельність працездатного населення в Україні впала на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком.
Через виклики та загрози, спричинені тривалою війною, демографи прогнозують, що до 2041 року населення країни може зменшитися до 28,9 млн осіб, а до 2051-го — до 25,2 млн.
«Демографія дуже змінює ринок праці і впливає на нього. 74% роботодавців відчувають брак кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату», — підкреслила Марчак.
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Заступниця міністра звернула увагу і на факт того, що в Україні продовжиться тренд на старіння населення. При цьому наразі лише 27% людей у віці старше 50 років працюють. А ось для відновлення економіки Україні необхідно додатково 4−5 млн людей.
Марчак також вважає, що через демографічну кризу в Україні треба викорінити ейджизм — дискримінація за віком, упереджене ставлення до людей на основі їх віку. За її даними, 69% чоловіків та 67% жінок у віці 50 років і старше стикалися з ейджизмом, а роботодавці часто пропонують вакансії молодим.
«Люди старшого віку менше хочуть шукати роботу, а це велика проблема, адже їх потрібно долучити до ринку праці. Тому треба забезпечити рівне ставлення для всіх шукачів роботи», — заявила вона.
За матеріалами:
РБК-Україна
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