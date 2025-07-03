В Кабмине признали демографический кризис: потеряно 40% трудоспособного населения — Finance.ua

В Кабмине признали демографический кризис: потеряно 40% трудоспособного населения Сегодня 09:32

В Кабмине признали демографический кризис: потеряно 40% трудоспособного населения

По данным Национального банка и Минэкономики, из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, ранее работавших в стране, находятся за ее пределами.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, сообщает Delo.ua.

По ее словам, сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, характеризующийся стремительным старением населения. Ведь доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021 году, а в 2024 году она достигла 22%.

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В то же время из-за демографических изменений численность трудоспособного населения в Украине упала на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Из-за вызовов и угроз, вызванных длительной войной, демографы прогнозируют, что до 2041 года население страны может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051-му — до 25,2 млн.

«Демография очень меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата», — подчеркнула Марчак.

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Замминистра обратила внимание и на факт того, что в Украине продолжится тренд на старение населения. При этом только 27% людей в возрасте старше 50 лет работают. А вот для восстановления экономики Украине необходимо дополнительно 4−5 млн человек.

Марчак также считает, что из-за демографического кризиса в Украине нужно искоренить эйджизм — дискриминация по возрасту, пристрастное отношение к людям на основе их возраста. По ее данным, 69% мужчин и 67% женщин в возрасте 50 лет и старше сталкивались с эйджизмом, а работодатели часто предлагают вакансии молодым.

«Люди постарше меньше хотят искать работу, а это большая проблема, ведь их нужно приобщить к рынку труда. Поэтому нужно обеспечить равное отношение для всех соискателей работы», — заявила она.

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