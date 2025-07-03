Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США — Finance.ua

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Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США
Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс для соглашения о недрах с США
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс, которые позволят реализовать соглашение с США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Цель документа

Закон имеет целью обеспечить надлежащее выполнение ратифицированного соглашения и внедрить механизм для укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
Это важно для долгосрочного восстановления и модернизации страны после масштабных разрушений, вызванных российской агрессией.

Детали законопроекта

Взнос Украины в фонд будет формироваться из половины доходов, полученных после вступления документа в силу:
  • ренты на добычу полезных ископаемых — нефти, газа, газового конденсата и других ресурсов, указанных в Приложении «А» к соглашению;
  • выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;
  • продажи государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти средства будут аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и по решению главного распорядителя будут перечисляться в Фонд восстановления.
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50 30 апреля 2025 года.
В соглашении говорится о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них — литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.
Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, в течение следующих 18 месяцев Украина планирует запустить по меньшей мере три пилотных проекта в рамках соглашения о недрах с США.
По материалам:
Finance.ua
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