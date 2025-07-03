Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра — Finance.ua

Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра Сьогодні 13:33 — Казна та Політика

Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра

Протягом наступних 18 місяців Україна планує запустити щонайменше три пілотні проєкти в рамках угоди про надра із США.

Про це у Facebook повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

Вона зазначила, що Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні — членами American Chamber of Commerce in Ukraine. Це компанії з різних сфер — від Boeing, Microsoft, Pfizer, Shield AI до CRH, McDonald’s і Horizon Capital.

«У центрі розмови з бізнесом — теми, які нас об’єднують. Одна з них — Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців», — повідомила Свириденко.

Вона наголосила, що рух у цьому напрямку вже почався.

«Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування», — розповіла міністерка.

Вона додала, що до участі у конкурсі повинен бути доступ у всі зацікавлених інвесторів.

«На зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення», — підсумувала Свириденко.

Угода з США

Український парламент 8 травня ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини.

На початку червня Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації Угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин.

Передбачається, що Україна вноситиме половину коштів від:

ренти з видобутку нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин (з нових ліцензій);

плати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;

прибутку від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

16 червня український уряд погодив перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки одного з найбільших літієвих родовищ в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин. Йдеться про початок підготовки рекомендацій для оголошення конкурсу на розробку родовища «Добра» (Кіровоградська область). Це одне з найбільших в Україні родовищ літію — мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило про зняття грифа «Секретно» з великої частини геологічної інформації, зокрема щодо стратегічної та критичної сировини. Раніше такі обмеження залишалися з радянських часів і ускладнювали співпрацю з інвесторами.

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