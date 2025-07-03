Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра

Казна та Політика
38
Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра
Україна за 18 місяців планує реалізувати три проєкти в межах угоди з США про надра
Протягом наступних 18 місяців Україна планує запустити щонайменше три пілотні проєкти в рамках угоди про надра із США.
Про це у Facebook повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.
Вона зазначила, що Зеленський зустрівся з представниками американського бізнесу в Україні — членами American Chamber of Commerce in Ukraine. Це компанії з різних сфер — від Boeing, Microsoft, Pfizer, Shield AI до CRH, McDonald’s і Horizon Capital.
Читайте також
«У центрі розмови з бізнесом — теми, які нас об’єднують. Одна з них — Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців», — повідомила Свириденко.
Вона наголосила, що рух у цьому напрямку вже почався.
«Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування», — розповіла міністерка.
Читайте також
Вона додала, що до участі у конкурсі повинен бути доступ у всі зацікавлених інвесторів.
«На зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення», — підсумувала Свириденко.

Угода з США

Український парламент 8 травня ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини.
На початку червня Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації Угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин.
Передбачається, що Україна вноситиме половину коштів від:
  • ренти з видобутку нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин (з нових ліцензій);
  • плати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;
  • прибутку від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.
16 червня український уряд погодив перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки одного з найбільших літієвих родовищ в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин. Йдеться про початок підготовки рекомендацій для оголошення конкурсу на розробку родовища «Добра» (Кіровоградська область). Це одне з найбільших в Україні родовищ літію — мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило про зняття грифа «Секретно» з великої частини геологічної інформації, зокрема щодо стратегічної та критичної сировини. Раніше такі обмеження залишалися з радянських часів і ускладнювали співпрацю з інвесторами.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems