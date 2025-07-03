Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн — Finance.ua

Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн

Кабінет Міністрів у середу, 2 липня, затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Документ схвалено Стратегічною інвестиційною радою та затверджено Урядом одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2026−2028 роки», — сказано в повідомленні.

Мета плану:

оптимізація використання бюджетних ресурсів;

підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів;

посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.

Такий підхід дозволить зосередити фінансування на пріоритетних проєктах і програмах для громадян.

На які сектори будуть спрямовані публічні інвестиції

План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.

Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років.

Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з планом відновлення України.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях — енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар’єрності.

Обсяг фінансування

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026−2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

214,7 млрд грн — у 2026 році;

197,2 млрд грн — у 2027 році;

169,4 млрд грн — у 2028 році.

Публічні інвестиції у 581,3 млрд грн на 2026−2028 роки будуть забезпечені за рахунок:

234,2 млрд грн — загального фонду державного бюджету;

248,1 млрд грн — коштів під державні гарантії;

91,4 млрд грн — ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;

6,9 млрд грн — Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

0,6 млрд грн — Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

0,1 млрд грн — Державного фонду розвитку водного господарства.

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