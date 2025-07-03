Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн — Finance.ua
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Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн

Казна та Політика
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Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн
Уряд затвердив план публічних інвестицій: куди спрямують 580 млрд грн
Кабінет Міністрів у середу, 2 липня, затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026−2028 роки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Документ схвалено Стратегічною інвестиційною радою та затверджено Урядом одночасно зі схваленням Бюджетної декларації на 2026−2028 роки», — сказано в повідомленні.

Мета плану:

  • оптимізація використання бюджетних ресурсів;
  • підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів;
  • посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.
Такий підхід дозволить зосередити фінансування на пріоритетних проєктах і програмах для громадян.

На які сектори будуть спрямовані публічні інвестиції

План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров’я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси, довкілля, публічні послуги та цифровізацію, громадську безпеку, а також соціальну сферу.
Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років.
Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з планом відновлення України.
Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях — енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар’єрності.

Обсяг фінансування

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026−2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:
  • 214,7 млрд грн — у 2026 році;
  • 197,2 млрд грн — у 2027 році;
  • 169,4 млрд грн — у 2028 році.

Публічні інвестиції у 581,3 млрд грн на 2026−2028 роки будуть забезпечені за рахунок:

  • 234,2 млрд грн — загального фонду державного бюджету;
  • 248,1 млрд грн — коштів під державні гарантії;
  • 91,4 млрд грн — ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;
  • 6,9 млрд грн — Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;
  • 0,6 млрд грн — Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
  • 0,1 млрд грн — Державного фонду розвитку водного господарства.
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За матеріалами:
Finance.ua
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