Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра зі США — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра зі США

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра зі США
Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра зі США
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять реалізувати угоду зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Мета документу

Закон має на меті забезпечити належне виконання ратифікованої угоди та впровадити механізм для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.
Це важливо для довгострокової відбудови і модернізації країни після масштабних руйнувань, спричинених російською агресією.

Деталі законопроєкту

Внесок України у фонд формуватиметься з половини доходів, отриманих після набуття чинності документа від:
  • ренти на видобуток корисних копалин — нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, зазначених у Додатку «А» до угоди;
  • видачі нових спеціальних дозволів на користування надрами;
  • продажу державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Ці кошти будуть акумулюватися у спеціальному фонді державного бюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50 30 квітня 2025 року.
В угоді йдеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них — літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.
Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом наступних 18 місяців Україна планує запустити щонайменше три пілотні проєкти в рамках угоди про надра із США.
За матеріалами:
Finance.ua
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