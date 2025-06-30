Україна розсекретила дані про більшість корисних копалин — Finance.ua

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Україна розсекретила дані про більшість корисних копалин

Казна та Політика
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Україна розсекретила дані про більшість корисних копалин
Україна розсекретила дані про більшість корисних копалин
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило про зняття грифа «Секретно» з великої частини геологічної інформації, зокрема щодо стратегічної та критичної сировини. Раніше такі обмеження залишалися з радянських часів і ускладнювали співпрацю з інвесторами.
Про це розповіла міністр Світлана Гринчук під час «Форуму держави та бізнесу: від діалогу до партнерства», передає «Інтерфакс-Україна».
«Гриф відмінено. Завершуємо всі бюрократичні процедури, щоб працювати далі з бізнесом без цього бар’єру», — зазначила вона.
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Таємною залишається лише інформація про уран. Раніше засекреченими були також дані про літій, золото, платину, паладій, цирконій, титан, алмази, іридій тощо.
Із допомогою ЄБРР в Україні триває цифровізація геологічної інформації, адже більшість архівів досі зберігається на папері. Наразі вже оцифровано 6 тисяч звітів, підписано угоду про оцифрування ще 60 тисяч документів.
«Ми також ведемо перемовини з DFC для розширення цього проєкту», — повідомила міністр.
На основі документів ЄС і США, зокрема, Європейського акту про критичну сировину та американського Defense Production Act, Україна сформувала власні переліки стратегічних і критичних мінералів.
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Гринчук пояснила, що деякі з них будуть передані в розробку через аукціони або угоди про розподіл продукції. Уряд має ухвалити відповідні рішення вже найближчими тижнями.
Крім того, за її словами, разом із французькими фахівцями вже створено 3D-модель родовища графіту в Заваллі.

Угода з США

Український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини 8 травня. Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.
На початку червня Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації Угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин.
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Передбачається, що Україна вноситиме половину коштів від:
  • ренти з видобутку нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин (з нових ліцензій);
  • плати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;
  • прибутку від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Відповідно до рамкової угоди між Україною та США, половина доходів, отриманих державою від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного інвестфонду. Частина цих коштів реінвестується в економіку України, водночас США отримуватимуть свою частку. Дональд Трамп називав це «відшкодуванням» за надану Україні допомогу.
16 червня український уряд погодив перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки одного з найбільших літієвих родовищ в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин. Йдеться про початок підготовки рекомендацій для оголошення конкурсу на розробку родовища «Добра» (Кіровоградська область).
Це одне з найбільших в Україні родовищ літію — мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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