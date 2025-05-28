Угода про надра зі США: Україна перегляне наявні ліцензії на видобуток корисних копалин — Finance.ua

Угода про надра зі США: Україна перегляне наявні ліцензії на видобуток корисних копалин Вчора 11:32 — Казна та Політика

Угода про надра зі США: Україна перегляне наявні ліцензії на видобуток корисних копалин

Україна реформує свій мінерально-сировинний сектор, який постраждав від війни, сподіваючись розкрити його величезний потенціал та залучити мільярди доларів інвестицій завдяки угоді з США щодо корисних копалин.

Про це заявила міністр екології Світлана Грінчук в інтерв’ю агентству Reuters.

Україна має родовища 22 з 34 корисних копалин, які ЄС вважає критично важливими для таких галузей, як оборона, високотехнологічне обладнання та зелена енергетика, а також феросплавів, дорогоцінних та кольорових металів, що використовуються у будівництві. Але довгий час цей сектор залишався слаборозвиненим, зануреним у бюрократію радянських часів, через що виник дефіцит інвестицій.

Грінчук підкреслила, що видобуток корисних копалин — капіталомісткий і довгостроковий напрямок, і зараз вклад галузі у ВВП країни становить близько 4%, хоча потенціал значно вищий.

Через російську агресію приблизно половина мінеральних ресурсів та п’ята частина території України перебувають під окупацією. Країна втратила значну частину вугільних, літієвих та марганцевих родовищ. Збитки галузі, за оцінками чиновниці, становлять близько 70 трильйонів гривень (1,7 трильйона доларів).

Для відновлення та розвитку сектору наразі уряд спільно з Європейською комісією та Європейським банком реконструкції та розвитку реалізує масштабний проєкт із оцифрування до 80% геологічних даних радянської доби — на даний момент виконано близько 40%.

Уряд також працює над переглядом існуючих 3000 ліцензій на видобуток корисних копалин. Грінчук підрахувала, що близько 10% з них можуть бути неактивними.

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«Ми зацікавлені в тому, щоб стосовно тих активів, які є цінними для держави та не працювали 10 років і більше, приймалися відповідні управлінські рішення», — зауважила Грінчук.

Вона додала, що перевірка ліцензій буде проведена цього та наступного року.

Попри складні умови війни, Україна продовжує проводити аукціони на ліцензії і минулого року отримала 2,4 млрд гривень від продажу 120 ліцензій. Цього року вже видано 32 ліцензії, переважно на видобуток будівельних матеріалів та бурштину. Інвестори цікавляться видобутком нафти, газу, титану, графіту та марганцю.

«Ми щиро сподіваємося, що угода зі США приверне більше уваги до цього сектору та зробить іноземні інвестиції більш зрозумілими та привабливими», — наголосила Грінчук.

Довідка Finance.ua:

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини;

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди;

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин;

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського Інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

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