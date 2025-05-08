Шмигаль назвав переваги угоди про корисні копалини — Finance.ua

Шмигаль назвав переваги угоди про корисні копалини Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

Шмигаль назвав переваги угоди про корисні копалини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за ратифікацію угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, назвавши це кроком до відновлення економіки України.

Про це глава уряду написав у Telegram-каналі.

«Дякую народним депутатам України за ратифікацію угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Це історична подія для наших країн. Розраховуємо вже найближчим часом завершити всю технічну роботу та розпочати новий етап співпраці з нашими американськими партнерами», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що ця угода надає Україні низку значних можливостей. Зокрема, йдеться про:

отримання стратегічного інвестора в особі США;

залучення гарантованих інвестицій в найперспективніші сектори економіки;

прискорення відбудови України;

одержання сучасних технологій для модернізації країни.

«При цьому природні ресурси України залишаються за Україною, а держава не бере на себе жодних боргових зобов’язань», — підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що вдалося домогтися такого безпрецедентного партнерства завдяки лідерству президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Довідка Finance.ua:

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови;

Верховна Рада 8 травня ухвалила закон про ратифікацію Угоди між урядами України і США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (угода про надра).



Укрінформ За матеріалами:

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