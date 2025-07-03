В Україні запрацювало нове державне агентство — Finance.ua

В Україні запрацювало нове державне агентство Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

В Україні почало працювати Державне агентство з управління резервами України (ДАУР). Основне завдання відомства — реалізація державної політики у сфері державних резервів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Уряд дав „зелене світло“ початку діяльності Державного агентства з управління резервами України як центрального органу виконавчої влади. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки», — сказано в повідомленні.

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Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.

Як зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи.

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«Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій», — пояснив він.

Завдання відомства

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки

ДАУР зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Затверджені положення про агентство, структура та штатний розпис. Наразі вже призначено 20 державних службовців, що становить 30% від загальної кількості посад.

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