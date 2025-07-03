В Україні запрацювало нове державне агентство — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацювало нове державне агентство

Казна та Політика
44
В Україні почало працювати Державне агентство з управління резервами України (ДАУР). Основне завдання відомства — реалізація державної політики у сфері державних резервів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Уряд дав „зелене світло“ початку діяльності Державного агентства з управління резервами України як центрального органу виконавчої влади. Його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через першого віце-прем'єр-міністра — міністра економіки», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.
Як зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи.
Читайте також
«Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій», — пояснив він.

Завдання відомства

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.
Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки

ДАУР зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Затверджені положення про агентство, структура та штатний розпис. Наразі вже призначено 20 державних службовців, що становить 30% від загальної кількості посад.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems