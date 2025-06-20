За п’ять років в Україні скоротили понад 40 тисяч державних службовців — Finance.ua

За п’ять років в Україні скоротили понад 40 тисяч державних службовців Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

За п’ять років в Україні скоротили понад 40 тисяч державних службовців

В Україні за останні п’ять років значно зменшили кількість посад у державній службі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

За словами Шмигаля, за п’ять років було скорочено 66 тисяч вакансій у держслужбі, а також 43 тисячі державних службовців. Він наголосив, що це вже дозволило зекономити значні кошти з державного бюджету.

«Це внесок уряду в економію державних коштів, який вже зроблений», — зазначив прем’єр.

Шмигаль також нагадав, що фінансування оборонних потреб Україна здійснює виключно власним коштом. Натомість інші видатки — соціальні, бюджетні та економічні програми — здебільшого покриваються за рахунок підтримки міжнародних партнерів.

Очільник уряду запевнив, що Кабінет Міністрів продовжує політику скорочення нецільових витрат та працює над дерегуляцією.

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Нагадаємо, у 2022 році Міністерство цифрової трансформації презентувало реформу, яка мала на меті значно скоротити кількість держслужбовців. На той момент, за даними Національного агентства з питань державної служби, в Україні працювало 168,2 тисячі чиновників, ще 32,8 тисячі посад були вакантними. Тобто загальна чисельність апарату державної служби складала майже 205 тисяч осіб.

Станом на 1 січня 2024 року кількість працюючих державних службовців становила 169 тисяч. Протягом року фактична чисельність працівників держслужби скоротилася до 156 276 осіб.

У 2024 році для чиновників змінили і систему нарахування зарплат. Тепер 70% становить оклад і лише 30% премії.

Довідка Finance.ua:

за даними Мінфіну, у квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень. Порівняно з квітнем минулого року (48,0 тисяч гривень) вона збільшилася на 19,3%. Лідирує за рівнем зарплат Рахункова палата — 117,5 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 501;

Данило Гетманцев розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи. Він пропонує запровадити KPI для держслужбовців;



за даними Національного агентства з питань державної служби, станом на квітень 2025 року мобілізовано 8% держслужбовців. Серед тих, хто на фронті, є і втрати.



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