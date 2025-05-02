Угода про надра може принести десятки мільярдів доларів інвестицій — прем’єр Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Угода про надра може принести десятки мільярдів доларів інвестицій — прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода ​​зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови може принести десятки або й сотні мільярдів доларів інвестицій.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Даний Фонд буде виключно інвестиційним, або, як називають такі утворення, фондом прямих інвестицій. Обсяг (можливих залучених інвестицій. — Ред.) оцінювати зараз рано, але я впевнений, це будуть десятки, можливо сотні мільярдів доларів. Це наша мета, і ми про це говоримо з нашим партнером — Сполученими Штатами», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що при створенні Фонду аналізувалася робота аналогічних фондів, які утворювали Сполучені Штати в інших країнах у XXI столітті.

«Дійсно, такі фонди ставали проривним інструментом інвестицій, економічного розвитку для кожної з тих країн, де вони утворювались. Відповідно, для України це абсолютно правильна, хороша перспектива, правильна угода, і звісно ж, будемо її підтримувати», — сказав прем’єр-міністр.

Читайте також Прибутку від угоди про копалини може не бути ще понад 10 років — Reuters

За його словами, ця угода «є абсолютним досягненням для нашої держави».

«Я впевнений, що це один з буде з найбільш ефективних для України інвестиційних інструментів», — зауважив Шмигаль.

Він закликав народних депутатів ратифікувати цей документ.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.