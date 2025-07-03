НБУ повертає довоєнне регулювання банків — Finance.ua
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НБУ повертає довоєнне регулювання банків

Казна та Політика
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НБУ повертає довоєнне регулювання банків
НБУ повертає довоєнне регулювання банків
Національний банк України продовжує відновлювати довоєнне регулювання, щоб підвищити стійкість банківського сектору. Це відбувається в межах реалізації Стратегії НБУ та зобов’язань за Меморандумом про економічну та фінансову політику.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що скасовує НБУ

Скасовуються тимчасові особливості застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп за допущені порушення лімітів відкритої валютної позиції та пруденційних нормативів, які виникли з початку повномасштабної війни та спричинені негативними наслідками військової агресії рф.
Якщо станом на 3 липня 2025 року банк має такі порушення, до нього не застосовуватимуть санкції за умови, що він подасть до НБУ план дій для підтримки або відновлення капіталу та виконає його протягом трьох місяців.
Водночас банк має дотримуватися встановлених обмежень у своїй діяльності.
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Крім того, скасовано норму, згідно з якою банк, що порушив ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, упродовж 10 днів позбавляється можливості брати участь в операції з Національним банком України з купівлі-продажу доларів США.
Ця норма була покликана стимулювати банки дотримуватися лімітів валютної позиції за умов, коли традиційні заходи впливу до порушників ліміту застосовувалися обмежено.
Оскільки нині заходи впливу відновлено повною мірою, потреби у збереженні таких додаткових стимулів більше немає, пояснили в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків;
  • регулятор підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ «Ідея Банк».
За матеріалами:
Finance.ua
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