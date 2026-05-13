Экономист назвал «компромисс» для Украины на пути в ЕС

Казна и Политика
Вводить НДС для физических лиц-предпринимателей в Украине нецелесообразно. Такая норма может быть введена только в год вступления страны в Евросоюз и для бизнеса с оборотом от 85 тысяч евро.
Об этом рассказал экономист CASE Ukraine Олег Гетьман для УНИАН.
По его словам, идея введения НДС для ФЛП обсуждается в Кабинете министров, однако реализовывать ее сейчас не стоит.
«Это все сейчас нецелесообразно. Есть мнения в Кабинете министров, что этот налог нужно вводить, но только с порогом от 85 тысяч евро и только в год вступления Украины в ЕС. Это оптимальное решение, потому что это одна из ключевых норм по евроинтеграции. Внедрение этого в год вступления в ЕС — отличный компромисс», — сказал Гетьман.
В то же время, он положительно оценил большинство других рекомендаций международных партнеров для Украины. Он отметил, что выполнение требований МВФ, программы Ukraine Facility и рекомендаций Всемирного банка могло бы существенно ускорить экономическое развитие Украины.
«Были бы перезагрузки АРМА и ГБР, государство продало бы банки, которые сейчас являются грузом, в налоговой системе исчезли искажения и т. д. Но эти пункты блокируются парламентом», — отметил экономист.
Также он подчеркнул, что украинский бизнес сейчас больше всего нуждается в доступном финансировании и государственной программе страхования военных рисков. По его словам, действующие государственные программы поддержки следует расширять, в частности программу «5−7-9». Он обратил внимание, что на страхование военных рисков и компенсацию убытков в госбюджете предусмотрено только 1 млрд грн в год, и эти средства уже исчерпаны.
«Нужно остановить сомнительные программы как „зимняя тысяча“ или „кешбэк на горючее“ и перенаправить их на то, что действительно даст толчок экономике», — добавил Гетьман.
По материалам:
Finance.ua
