Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

На сайте Кабмина появилась петиция о жестких квотах для трудовых мигрантов

В Украине предлагают выдавать разрешения на трудоустройство иностранцев только в исключительных случаях, в частности, при отсутствии украинских специалистов на соответствующие вакансии.

Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции № 41/009848−26эп, передает Судебно-юридическая газета.

В тексте петиции говорится о необходимости разработки государственной политики, направленной на защиту национального рынка труда и демографической безопасности Украины.

Автор документа отмечает, что в условиях войны и демографического кризиса государство должно отдавать приоритет гражданам Украины.

Какие изменения предлагают

Автор петиции предлагает:

ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;

предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;

законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;

ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;

установить высокий государственный сбор по найму иностранных работников;

усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;

запретить создание этнических анклавов и параллельных общин;

признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.

Также в петиции отмечается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места «отдают мигрантам». На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. В то же время, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.

В Государственной службе занятости отметили, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство граждан Украины.

