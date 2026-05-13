Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов

Казна и Политика
На сайте Кабмина появилась петиция о жестких квотах для трудовых мигрантов
В Украине предлагают выдавать разрешения на трудоустройство иностранцев только в исключительных случаях, в частности, при отсутствии украинских специалистов на соответствующие вакансии.
Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции № 41/009848−26эп, передает Судебно-юридическая газета.
В тексте петиции говорится о необходимости разработки государственной политики, направленной на защиту национального рынка труда и демографической безопасности Украины.
Автор документа отмечает, что в условиях войны и демографического кризиса государство должно отдавать приоритет гражданам Украины.

Какие изменения предлагают

Автор петиции предлагает:
  • ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;
  • предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;
  • законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;
  • ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;
  • установить высокий государственный сбор по найму иностранных работников;
  • усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;
  • запретить создание этнических анклавов и параллельных общин;
  • признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.
Также в петиции отмечается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места «отдают мигрантам». На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. В то же время, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.
В Государственной службе занятости отметили, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство граждан Украины.
По материалам:
Судебно-юридична газета
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
