Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов

В тексте петиции говорится о необходимости разработки государственной политики, направленной на защиту национального рынка труда и демографической безопасности Украины.
Автор документа отмечает, что в условиях войны и демографического кризиса государство должно отдавать приоритет гражданам Украины.
Какие изменения предлагают
Автор петиции предлагает:
ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;
предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;
законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;
ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;
установить высокий государственный сбор по найму иностранных работников;
усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;
запретить создание этнических анклавов и параллельных общин;
признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.
Также в петиции отмечается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места «отдают мигрантам». На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. В то же время, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.
В Государственной службе занятости отметили, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство граждан Украины.