Действительно ли в Украине массово нанимают мигрантов
13
Украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места отдают мигрантам. На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. Но действительно ли рынок труда стремительно восполняют работники из других стран? Официальные цифры показывают совсем другую статистику.
Действительно ли иностранцев стали активно брать на работу
В Государственной службе занятости отмечают: служба не занимается привлечением мигрантов в Украину и не ищет работников за границей. Ее функция — только оформление разрешений на трудоустройство иностранцев, если работодатель самостоятельно нашел такого кандидата.
То есть решение о найме иностранца принимает исключительно бизнес. Именно работодатель ищет работника, договаривается с ним и обращается за оформлением документов.
Более того, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.
До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:
В ГСЗ отмечают, что хотя дефицит кадров в Украине может достигать около 2 млн. работников, основной акцент государство делает не на привлечении иностранцев, а на развитии внутреннего рынка труда.
На чем сейчас сосредоточено государство
Основными направлениями остаются:
поддержка молодежи, женщин и людей в возрасте 50+;
трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью;
помощь внутренне перемещенным лицам;
стимулирование возвращения украинцев из-за границы.
В службе занятости отмечают, что главный фокус государства сейчас — поддержка украинцев и возобновление внутреннего рынка труда, а не массовое привлечение иностранной рабочей силы.
Ранее мы сообщали, что подавляющее большинство украинцев не рассматривают массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.