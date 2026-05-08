Действительно ли в Украине массово нанимают мигрантов Сегодня 19:02

Мигранты-работники

Украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места отдают мигрантам. На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. Но действительно ли рынок труда стремительно восполняют работники из других стран? Официальные цифры показывают совсем другую статистику.

Действительно ли иностранцев стали активно брать на работу

В Государственной службе занятости отмечают : служба не занимается привлечением мигрантов в Украину и не ищет работников за границей. Ее функция — только оформление разрешений на трудоустройство иностранцев, если работодатель самостоятельно нашел такого кандидата.

То есть решение о найме иностранца принимает исключительно бизнес. Именно работодатель ищет работника, договаривается с ним и обращается за оформлением документов.

Более того, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.

До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:

в 2024 году выдали 4720 разрешений;

в 2025 году — 7 483.

Читайте также В Украине уже работают тысячи мигрантов — эксперт

То есть нынешние показатели остаются более чем вдвое ниже довоенного уровня.

Всего с 2022 года в Украине оформили 19 130 разрешений на трудоустройство иностранцев — примерно столько же, сколько раньше выдавали всего за один год.

Могут ли иностранцы «замещать» украинцев

В службе занятости уверяют, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство граждан Украины.

С начала полномасштабной войны через программы службы занятости работу, обучение или грантовую поддержку получили более 1,5 млн человек. Из них 80% были трудоустроены.

Среди них:

более 280,8 тыс. молодых людей;

свыше 160 тыс. внутренне перемещенных лиц;

более 46 тыс. ветеранов и ветеранок;

37,3 тыс. человек с инвалидностью.

В ГСЗ отмечают, что хотя дефицит кадров в Украине может достигать около 2 млн. работников, основной акцент государство делает не на привлечении иностранцев, а на развитии внутреннего рынка труда.

На чем сейчас сосредоточено государство

Основными направлениями остаются:

поддержка молодежи, женщин и людей в возрасте 50+;

трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью;

помощь внутренне перемещенным лицам;

стимулирование возвращения украинцев из-за границы.

В службе занятости отмечают, что главный фокус государства сейчас — поддержка украинцев и возобновление внутреннего рынка труда, а не массовое привлечение иностранной рабочей силы.

Ранее мы сообщали , что подавляющее большинство украинцев не рассматривают массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.