Действительно ли в Украине массово нанимают мигрантов

Мигранты-работники
Украинцев все чаще пугают тем, что рабочие места отдают мигрантам. На фоне острого дефицита кадров в соцсетях и комментариях уже заговорили о массовом ввозе иностранцев в Украину. Но действительно ли рынок труда стремительно восполняют работники из других стран? Официальные цифры показывают совсем другую статистику.

Действительно ли иностранцев стали активно брать на работу

В Государственной службе занятости отмечают: служба не занимается привлечением мигрантов в Украину и не ищет работников за границей. Ее функция — только оформление разрешений на трудоустройство иностранцев, если работодатель самостоятельно нашел такого кандидата.
То есть решение о найме иностранца принимает исключительно бизнес. Именно работодатель ищет работника, договаривается с ним и обращается за оформлением документов.
Более того, статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось.
До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:
  • в 2024 году выдали 4720 разрешений;
  • в 2025 году — 7 483.
То есть нынешние показатели остаются более чем вдвое ниже довоенного уровня.
Всего с 2022 года в Украине оформили 19 130 разрешений на трудоустройство иностранцев — примерно столько же, сколько раньше выдавали всего за один год.

Могут ли иностранцы «замещать» украинцев

В службе занятости уверяют, что приоритетом государственной политики остается трудоустройство граждан Украины.
С начала полномасштабной войны через программы службы занятости работу, обучение или грантовую поддержку получили более 1,5 млн человек. Из них 80% были трудоустроены.
Среди них:
  • более 280,8 тыс. молодых людей;
  • свыше 160 тыс. внутренне перемещенных лиц;
  • более 46 тыс. ветеранов и ветеранок;
  • 37,3 тыс. человек с инвалидностью.
В ГСЗ отмечают, что хотя дефицит кадров в Украине может достигать около 2 млн. работников, основной акцент государство делает не на привлечении иностранцев, а на развитии внутреннего рынка труда.

На чем сейчас сосредоточено государство

Основными направлениями остаются:
  • поддержка молодежи, женщин и людей в возрасте 50+;
  • трудоустройство ветеранов и людей с инвалидностью;
  • помощь внутренне перемещенным лицам;
  • стимулирование возвращения украинцев из-за границы.
В службе занятости отмечают, что главный фокус государства сейчас — поддержка украинцев и возобновление внутреннего рынка труда, а не массовое привлечение иностранной рабочей силы.
Ранее мы сообщали, что подавляющее большинство украинцев не рассматривают массовый выезд за границу после завершения войны. 88% респондентов заявили о намерении остаться в Украине, в то время как всего 8% допускают возможность эмиграции по экономическим причинам.
По материалам:
Finance.ua
