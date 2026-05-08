День финансов: реальные зарплаты айтишников, давление на гривну, доходность гривневых депозитов Сегодня 17:45

Пятница, 8 мая. Сегодня подсчитаем, сколько можно заработать, положив 100 тысяч гривен на депозит, и расскажем, действительно ли в IT все богаты.

Давление на гривну

Как пояснил Национальный банк, давление на курс гривны в начале 2026 года усилилось из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, регулятор сохранял активное присутствие на валютном рынке и сглаживал чрезмерные курсовые колебания. Так, средний курс гривны в первом квартале 2026 года ослаб к доллару на 3,2%, а к евро на 3,8%. В апреле средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,2%, в то время как к евро ослаб на 0,7%.

Кроме того, Национальный банк ухудшил прогноз экономики Украины на 2026 год. Регулятор ожидает, что инфляция ускорится до 9,4%, а темпы роста экономики замедлятся до 1,3%.

Украинцы в ЕС

По данным Евростата, по состоянию на 31 марта 2026 года в целом у 4,33 миллиона граждан, выехавших из Украины, был статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом февраля 2026 года общее количество уменьшилось на 68 980 человек. Среди стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 14 странах и уменьшилось в 13 странах.

Украина хочет получить от Европейского Союза данные относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.

К слову, Европейский Союз представил комплексную стратегию борьбы с бедностью. К 2030 году планируют сократить по меньшей мере на 15 млн. количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции. А в долгосрочной перспективе — до 2050 года — ЕС ставит своей целью полностью искоренить бедность.

Соцжилье для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица, проживающие в социальном жилье могут лишиться права пользования им в случае роста доходов семьи. Так, наймодатель имеет право инициировать расторжение договора и выселение жильцов без предоставления другого жилья, если доходы семьи позволяют самостоятельно арендовать квартиру или дом вне фонда социального жилья.

🔎 Напомним, что ранее Finance.ua собрал информацию о большинстве программ, выплат и возможностях, на которые ВПЛ могут претендовать в 2026 году. Этот материал создан в рамках проекта с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

Доходность гривневых депозитов

После решения НБУ оставить учетную ставку без изменений средние ставки по гривневым депозитам для населения в мае, вероятно, останутся в пределах 13−14,5% годовых. Как рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев, даже если курс поднимется до 45 грн/долл., депозиты в гривне все еще могут позволить не только сэкономить деньги, но и получить доход.

Добавим, что по данным НБУ , украинцы в апреле сократили покупку валюты. Так, по сравнению с мартом, покупка наличной валюты уменьшилась на 598,8 млн долларов до $1 млрд 793,8 млн. В то же время продажи выросли на 1,2 млн долларов и составили $1 млрд 425,7 млн.

Зарплаты vs возможности

Высокие зарплаты не означают высокий уровень жизни. Новый рейтинг стран по покупательной способности показал, где работники могут позволить себе больше товаров и услуг после учета местных цен и стоимости жизни. Первое место занял Люксембург — там скорректированный к покупательной способности средний месячный доход достиг 9 307 долларов. Это почти на 50% больше, чем у среднего работника США. В пятерку лидеров также вошли: Бельгия — $8297, Нидерланды — $7234, Австрия — $6 832, США — $6273.

Отметим, что IT-сфера годами остается эмблемой высоких доходов. Именно программистов часто ставят в пример как людей, которые в 25 лет покупают квартиру, работают с ноутбуком из кафе и получают зарплату в долларах. Впрочем, реальность значительно сложнее, в IT нет «одной зарплаты». В 2026 году рынок уже не похож на «золотую лихорадку» предыдущих лет. Он стал более жестким, более прагматичным и избирательным. Finance.ua нашел ответ на вопрос — действительно ли в IT все богаты:

Новый Трудовой кодекс

Сейчас на подконтрольной Украине территории проживает около 31 млн человек, из которых работают примерно 13 млн, а платят ЕСВ только 10,5 млн. Новый Трудовой кодекс должен закрепить современные правила на рынке труда, дать четкие гарантии работникам, предсказуемость работодателям, сделать работу доступнее, а трудовые отношения более прогнозируемыми. Что именно правительство предлагает в новом Трудовом кодексе — рассказываем здесь

Новый Трудовой кодекс — это не только внутренняя реформа , но и одно из требований Европейского Союза в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

Ответственность для представителей ТЦК и ВВК

Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в целом законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации. В частности, предлагается наказывать за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения пригодности к военной службе, а также нарушение процедуры призыва граждан. За отдельные составы преступлений предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

