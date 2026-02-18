0 800 307 555
В Украине уже работают тысячи мигрантов — эксперт

В Украине наблюдается большая потребность в привлечении трудовых мигрантов, которая с каждым годом войны только обостряется. Однако количество желающих работать в Украине уменьшается.
Об этом рассказал глава «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник в интервью УНИАН.
«Во время войны количество выданных разрешений существенно сократилось. За 2024 год было выдано около 6 тысяч разрешений. В 2025 году еще я не видел цифр, но моя оценка будет лишь где-то около 8−9 тысяч разрешений на всю страну», — сказал эксперт.
По его словам, до войны, в 2021 году, было выдано или продлено 24 тысяч разрешений на трудоустройство в Украину.
«Как ни странно, из Бангладеш и Пакистана было всего несколько сотен человек на всю страну, которые в 2024 году получили разрешение на трудоустройство. Больше всего это была Турция, Узбекистан, Азербайджан», — сообщил Воскобойник.

Разрешения на рооту

Он отметил, что больше всего разрешений в 2024 году получили граждане:
  • Турции — около 1000.
  • Узбекистана — около 700,
  • Индии — 500,
  • Азербайджана — 400,
  • Китая — 350,
  • Бангладеш — 319,
  • Пакистана — 205
  • Непала — 146 разрешений.
По материалам:
УНІАН
