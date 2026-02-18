В Украине уже работают тысячи мигрантов — эксперт Сегодня 19:00

В Украине уже работают тысячи мигрантов — эксперт

В Украине наблюдается большая потребность в привлечении трудовых мигрантов, которая с каждым годом войны только обостряется. Однако количество желающих работать в Украине уменьшается.

Об этом рассказал глава «Офиса миграционной политики» Василий Воскобойник в интервью УНИАН

«Во время войны количество выданных разрешений существенно сократилось. За 2024 год было выдано около 6 тысяч разрешений. В 2025 году еще я не видел цифр, но моя оценка будет лишь где-то около 8−9 тысяч разрешений на всю страну», — сказал эксперт.

По его словам, до войны, в 2021 году, было выдано или продлено 24 тысяч разрешений на трудоустройство в Украину.

«Как ни странно, из Бангладеш и Пакистана было всего несколько сотен человек на всю страну, которые в 2024 году получили разрешение на трудоустройство. Больше всего это была Турция, Узбекистан, Азербайджан», — сообщил Воскобойник.

Разрешения на рооту

Он отметил, что больше всего разрешений в 2024 году получили граждане:

Турции — около 1000.

Узбекистана — около 700,

Индии — 500,

Азербайджана — 400,

Китая — 350,

Бангладеш — 319,

Пакистана — 205

Непала — 146 разрешений.

