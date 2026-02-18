День финансов: программы сбережения в банках, ведение бизнеса без регистрации ФЛП, «Новая почта» на рынке США Сегодня 17:40

В среду, 18 февраля, расскажем, сколько стоит отправить посылку из США в Украину, и как одолжить деньги близкому человеку и не поставить под угрозу собственные финансы.

Как украинцы выбирают банки

Как свидетельствуют результаты исследования 4Service Group, 79% украинцев пользуются банковскими услугами раз в неделю или чаще. Именно удобство мобильного приложения является ключевым фактором при выборе банка для большинства украинцев. На втором месте среди факторов выбора — выгодные тарифы на обслуживание.

Также данные исследования показали , что 35% украинцев хранят все свои средства в одном банке, в то время как у 44% есть дополнительное финансовое учреждение для части сбережений.

💰 Для многих украинцев вариант классических депозитов не подходит по разным причинам. Для таких людей идеальным вариантом являются программы автоматического сбережения, позволяющие незаметно откладывать небольшие суммы. В новой статье рассмотрим, что это такое и как они работают в разных банках:

🔗 «Копилка», «Банка» и другие: сколько и как помогают накапливать программы автоматического сбережения в банках

Кстати, в Ощадбанке объяснили , как клиентам получить депозитные средства в случае истечения срока действия платежной карты и какие ограничения действуют для цифровых карт.

Ведение бизнеса без регистрации ФЛП

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, предлагающий разрешить домохозяйствам вести предпринимательскую деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП). Документ предусматривает следующие условия:

подача годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение деятельности исключительно членами домохозяйства;

годовой доход от такой деятельности не превышает 8 млн грн.

Кредиты растут, депозиты сокращаются

По данным Национального банка, в январе 2026 года украинские банки увеличили объем кредитования на 1,2% или на 14,8 млрд грн до 1,212 трлн грн. В то же время депозитная база сократилась на 2,1% или на 67,8 млрд грн до 3,171 трлн грн.

«Во время полномасштабной российской агрессии нам удалось возобновить процесс роста объемов кредитования, уже начиная с 2024 года. Поэтому, считаю, что все решения, которые мы нарабатываем совместно с МВФ, с правительством Украины, с министерствами экономики и финансов — это сублимированный опыт, понимание наших возможностей, а главное — доверие еще на этапе принятия решений» , — 🗨️, — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

«Новая почта» вышла на рынок США

«Новая почта» анонсировала начало сотрудничества с американской службой доставки UPS для отправки посылок до 30 кг из США в Украину. Срок доставки в Украину — от 7 дней. Америка стала 17-й страной за пределами Украины, где заработала Новая почта. Как отправить посылку из США и сколько это будет стоить — рассказываем здесь

Ввоз люксовых авто в Украину

В 2025 году в Украину ввезли 504 автомобиля, которые подпадают под так называемый «налог на роскошь». Это в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, и наименьший результат за последние 5 лет. Более половины списка «роскошных» авто составляют Porsche Taycan — 232 машины. Второе место занимает Mercedes-Benz — 126 авто, или около четверти рынка.

Деньги в долг

Передача средств взаймы остается распространенной практикой гражданско-правовых отношений. Такие договоренности часто основываются на доверии, дружеских или родственных связях и не всегда оформляются документально. В то же время, именно это доверие нередко становится слабым местом соглашения. В Минюсте рассказали , что стоит знать о займе, который на первый взгляд кажется простым и безопасным.

Повреждение нефтепровода «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил , что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены «по решению Украины» и назвал это «чисто политическим решением».

Со своей стороны премьер-министр Словакии Роберт Фицо также утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения Владимира Зеленского.

Что на это говорят в Министерстве иностранных дел Украины — читайте здесь

