Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть нюанс Сегодня 20:20

Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть нюанс

После прекращения поставок оружия от США Украина увеличила разработку и использование собственных беспилотников и ракет. При этом Европа также активизировалась, но все не так радужно, как могло бы казаться.

Как показывает новый отчет Кильского института мировой экономики, американская помощь Украине сократилась на 99% в 2025 году. Однако, по данным аналитиков, за последний год Европа «резко» увеличила общую поддержку, чтобы «компенсировать значительную часть сокращения американских ассигнований».

В частности, европейская военная помощь увеличилась на 67% в 2025 году по сравнению со средним показателем за период с 2022 по 2024 год.

При этом администрация Трампа по-прежнему готова продавать оружие, даже если она больше не будет предоставлять его бесплатно. По данным института, страны НАТО без США закупили для Украины американское оружие на сумму более 4,3 миллиарда долларов.

«Однако, даже с учетом растущей поддержки Европы в прошлом году, военные ассигнования от всех партнеров по всему миру для Украины были на 4% ниже уровня 2022 года, «который раньше был самым низким годовым показателем с начала войны… Украина особенно ощутила отсутствие помощи США в виде недостатка перехватчиков Patriot, которые являются ее основной защитой от российских баллистических ракет», — говорится в статье.

И хотя Европа делает больше для Украины, однако путин не прекратит войну, пока расходы не превысят выгоду. А для этого по-прежнему потребуется больше американского оружия и санкционное давление, чтобы сократить финансирование его военной машины, указывает WSJ.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.