0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть нюанс

24
Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть нюанс
Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть нюанс
После прекращения поставок оружия от США Украина увеличила разработку и использование собственных беспилотников и ракет. При этом Европа также активизировалась, но все не так радужно, как могло бы казаться.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как показывает новый отчет Кильского института мировой экономики, американская помощь Украине сократилась на 99% в 2025 году. Однако, по данным аналитиков, за последний год Европа «резко» увеличила общую поддержку, чтобы «компенсировать значительную часть сокращения американских ассигнований».
В частности, европейская военная помощь увеличилась на 67% в 2025 году по сравнению со средним показателем за период с 2022 по 2024 год.
При этом администрация Трампа по-прежнему готова продавать оружие, даже если она больше не будет предоставлять его бесплатно. По данным института, страны НАТО без США закупили для Украины американское оружие на сумму более 4,3 миллиарда долларов.
«Однако, даже с учетом растущей поддержки Европы в прошлом году, военные ассигнования от всех партнеров по всему миру для Украины были на 4% ниже уровня 2022 года, «который раньше был самым низким годовым показателем с начала войны… Украина особенно ощутила отсутствие помощи США в виде недостатка перехватчиков Patriot, которые являются ее основной защитой от российских баллистических ракет», — говорится в статье.
И хотя Европа делает больше для Украины, однако путин не прекратит войну, пока расходы не превысят выгоду. А для этого по-прежнему потребуется больше американского оружия и санкционное давление, чтобы сократить финансирование его военной машины, указывает WSJ.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems