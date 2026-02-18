Кожен п’ятий українець розміщує гроші в кількох банках Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Цифрові продукти банків міцно увійшли до щоденної рутини українців

35% українців зберігають усі свої кошти в одному банку, тоді як 44% мають додаткову фінансову установу для частини заощаджень.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Міжнародний дослідницький холдинг 4Service Group наприкінці 2025 року.

Цікаво, що серед чоловіків лише 29% довіряють усі свої кошти одній фінансовій установі. Водночас у віковій групі 25−34 роки цей показник вищий — 42%.

Ще 21% респондентів намагаються мінімізувати ризики та розподіляють заощадження між кількома банками.

Як українці зберігають кошти

На що клієнти звертають увагу у банківських договорах

Починаючи взаємини з банком та підписуючи договір, українці звертають увагу, передусім, на фінансові умови (про це сказали 37% опитаних).

Увіковій групі 18−24 роки на цей пункт дивиться тільки 24% клієнтів. Кожен третій клієнт читає пункт про права та обов’язки сторін, а кожен четвертий запевняє, що уважно вчитується в текст всього договору та шукає там підводні камені. На противагу цій категорії клієнтів є 9% тих, хто підписує договір, не читаючи його зовсім (а серед молоді 18−24 років таких аж 20%).

Довіра до захисту даних

Більшість українців не вірить, що їхні дані захищені на 100%.

Лише 10% респондентів впевнені: їхні дані цілком захищені, а банківська таємниця — понад усе. Переважна більшість (72%) опитаних вважають, що їхні дані захищені частково, але повної гарантії, на їхню думку, банк не дає. Ще 18% переконані, що захист даних — не найсильніша сторона їхнього банку.

Результати опитування показують, що клієнти вибудували для себе уявлення про оптимальну модель взаємодії з банками. За нею штучний інтелект бере на себе рутину, а у складних або емоційно чутливих випадках підключається жива людина, яка допомагає вирішувати питання.

69% українців виступають саме за таку «золоту середину», коли AI впроваджується тільки там, де він може принести реальну користь. Смарт-підказки та рекомендації, швидкі та прості консультації тощо. При цьому вони не вірять, що штучний інтелект може повністю замінити взаємодію із реальним фахівцем. Ще 18% виступають категорично проти впровадження АІ у сферу банківських послуг, побоюючись, що це сприятиме втраті людського спілкування. А 13% українців скаржаться, що вже зараз жоден крок на сайті чи в застосунку їхнього банку не обходиться без AI-помічників.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що станом на 1 січня 2026 року у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 72 млн вкладів громадян і ФОПів на загальну суму понад 1,6 трлн грн.

Лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк : на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк : 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.

