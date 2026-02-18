Які «розкішні» автомобілі ввозять в Україну — рейтинг брендів Сьогодні 12:02 — Технології&Авто

Porsche Taycan – у топі розкішних моделей, які найчастіше ввозять в Україну

У 2025 році в Україну ввезли 504 автомобілі, які підпадають під так званий «податок на розкіш». Це у 3,2 раза менше, ніж роком раніше, і найменший результат за останні 5 років.

Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

Переважно luxury-авто оформлюють на приватних власників — 82%, або 413 машин. На компанії припадає 18% таких автомобілів.

Які luxury автівки ввозять в Україну

Понад половину списку «розкішних» авто становлять Porsche Taycan — 232 машини. Загалом на Porsche припадає 64% усього luxury-імпорту з додатковим оподаткуванням.

Друге місце посідає Mercedes-Benz — 126 авто, або близько чверті ринку. Решта 11% розподілили між собою:

Audi,

Rolls-Royce,

Aston Martin,

Lamborghini,

Maserati та інші преміальні бренди.

Двигуни та географія у преміум-сегменті

На відміну від загального імпорту авто, у сегменті розкоші переважають електромобілі — 65% від усіх ввезених машин.

Ще 18% — це гібриди, які можуть працювати як на електриці, так і на бензині чи дизелі. Чисто бензинові авто займають 17%, а дизельні — лише 0,4%.

Майже половину таких автомобілів зареєстровано у Києві та області — 236 одиниць. Далі йдуть Львівщина (52 авто), Одещина (49) та Дніпропетровщина (37).

Ультра-преміум: Rolls-Royce, Aston Martin і Lamborghini

Окремо виділяється ультра-преміум сегмент. Торік в Україну завезли 21 Rolls-Royce, з яких 15 — електрична модель Spectre вартістю близько 600 тис. доларів. Також у реєстрі — 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Хто платить «податок на розкіш»

Під додаткове оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років і вартістю понад 3,2 млн грн.

Ставка фіксована становить 25 тис. грн на рік за кожне таке авто.

Раніше ми повідомляли , що Мінекономіки розширило перелік авто, які підпадають під «податок на розкіш»

