Які «розкішні» автомобілі ввозять в Україну — рейтинг брендів
У 2025 році в Україну ввезли 504 автомобілі, які підпадають під так званий «податок на розкіш». Це у 3,2 раза менше, ніж роком раніше, і найменший результат за останні 5 років.
Про це свідчить аналітика «Опендатабот».
Переважно luxury-авто оформлюють на приватних власників — 82%, або 413 машин. На компанії припадає 18% таких автомобілів.
Які luxury автівки ввозять в Україну
Понад половину списку «розкішних» авто становлять Porsche Taycan — 232 машини. Загалом на Porsche припадає 64% усього luxury-імпорту з додатковим оподаткуванням.
Друге місце посідає Mercedes-Benz — 126 авто, або близько чверті ринку. Решта 11% розподілили між собою:
- Audi,
- Rolls-Royce,
- Aston Martin,
- Lamborghini,
- Maserati та інші преміальні бренди.
Двигуни та географія у преміум-сегменті
На відміну від загального імпорту авто, у сегменті розкоші переважають електромобілі — 65% від усіх ввезених машин.
Ще 18% — це гібриди, які можуть працювати як на електриці, так і на бензині чи дизелі. Чисто бензинові авто займають 17%, а дизельні — лише 0,4%.
Майже половину таких автомобілів зареєстровано у Києві та області — 236 одиниць. Далі йдуть Львівщина (52 авто), Одещина (49) та Дніпропетровщина (37).
Ультра-преміум: Rolls-Royce, Aston Martin і Lamborghini
Окремо виділяється ультра-преміум сегмент. Торік в Україну завезли 21 Rolls-Royce, з яких 15 — електрична модель Spectre вартістю близько 600 тис. доларів. Також у реєстрі — 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.
Хто платить «податок на розкіш»
- Під додаткове оподаткування підпадають автомобілі віком до 5 років і вартістю понад 3,2 млн грн.
- Ставка фіксована становить 25 тис. грн на рік за кожне таке авто.
Раніше ми повідомляли, що Мінекономіки розширило перелік авто, які підпадають під «податок на розкіш»
