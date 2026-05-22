Масштабировать бизнес на весь мир! Откровенный разговор о деньгах, ценностях и стратегии на 2026 год (видео)

Куда движется украинский и мировой бизнес в 2026 году? В новом выпуске на нашем YouTube-канале за круглым столом собрались лидеры рынка, чтобы без цензуры обсудить реальные инструменты масштабирования, инвестиций и технологий будущего.
Основатель TicketBOX Вадим Чернецкий и специалист по корпоративному управлению Роман Кузюк поделились своим 20-летним опытом управления масштабными проектами в подкасте вместе с президентом клуба InvestHub Олесем Вареником.
Эксперты обсудили масштабирование бизнеса, поиск партнеров, роль искусственного интеллекта, будущее рынков до 2030 года, инвестиции, культуру разных стран и даже влияние спорта на эффективность предпринимателя.
Одной из главных тем стала стратегия развития бизнеса на 2026 год.
Вадим Чернецкий рассказал, что TicketBOX уже работает в семи странах и планирует дальнейшее международное расширение. «На 26-й год именно у моей компании стоят очень большие амбициозные цели — это выйти в три-четыре страны и начать масштабироваться на других территориях», — отметил он.
По его словам, современный бизнес уже невозможно строить без аналитики, дашбордов и работы с данными.
Роман Кузюк, работающий с направлением наземных роботизированных комплексов для ВСУ, рассказал о создании совместных предприятий с партнерами во Франции и Нидерландах.
Отдельный блок дискуссии был посвящен теме партнерств в бизнесе.
Эксперты подчеркнули, что партнер должен быть локальный, он должен разбираться и уже работать в этой сфере. Или нужно брать любого партнера с местной локацией, который в этом знает толк.
Значительная часть разговора касалась влияния искусственного интеллекта на рынок труда.
Вадим Чернецкий убежден, что к 2030 году большинство цифровых сфер будут максимально автоматизированы. «Будет сокращаться количество сотрудников в каждой сфере, в каждом бизнесе. Будет все автоматизировано точно до 30-го года», — заявил он.
По его словам, AI уже сейчас позволяет создавать технологические продукты значительно дешевле, чем несколько лет назад.