Масштабировать бизнес на весь мир! Откровенный разговор о деньгах, ценностях и стратегии на 2026 год (видео)

Что будет с бизнесом и инвестициями к 2030 году
Куда движется украинский и мировой бизнес в 2026 году? В новом выпуске на нашем YouTube-канале за круглым столом собрались лидеры рынка, чтобы без цензуры обсудить реальные инструменты масштабирования, инвестиций и технологий будущего.
Основатель TicketBOX Вадим Чернецкий и специалист по корпоративному управлению Роман Кузюк поделились своим 20-летним опытом управления масштабными проектами в подкасте вместе с президентом клуба InvestHub Олесем Вареником.
Эксперты обсудили масштабирование бизнеса, поиск партнеров, роль искусственного интеллекта, будущее рынков до 2030 года, инвестиции, культуру разных стран и даже влияние спорта на эффективность предпринимателя.
Одной из главных тем стала стратегия развития бизнеса на 2026 год.
Вадим Чернецкий рассказал, что TicketBOX уже работает в семи странах и планирует дальнейшее международное расширение. «На 26-й год именно у моей компании стоят очень большие амбициозные цели — это выйти в три-четыре страны и начать масштабироваться на других территориях», — отметил он.
По его словам, современный бизнес уже невозможно строить без аналитики, дашбордов и работы с данными.
Роман Кузюк, работающий с направлением наземных роботизированных комплексов для ВСУ, рассказал о создании совместных предприятий с партнерами во Франции и Нидерландах.
Отдельный блок дискуссии был посвящен теме партнерств в бизнесе.
Эксперты подчеркнули, что партнер должен быть локальный, он должен разбираться и уже работать в этой сфере. Или нужно брать любого партнера с местной локацией, который в этом знает толк.
Значительная часть разговора касалась влияния искусственного интеллекта на рынок труда.
Вадим Чернецкий убежден, что к 2030 году большинство цифровых сфер будут максимально автоматизированы. «Будет сокращаться количество сотрудников в каждой сфере, в каждом бизнесе. Будет все автоматизировано точно до 30-го года», — заявил он.
По его словам, AI уже сейчас позволяет создавать технологические продукты значительно дешевле, чем несколько лет назад.
Роман Кузюк предложил смотреть на развитие технологий гораздо шире, например, применение украинских технологий не только в военной сфере, но и в логистике, пожаротушении, лесном хозяйстве и т. д.
Отдельно участники поделились видением выхода на международные рынки.
Олесь Вареник подчеркнул, что ни одна аналитика не заменит личного опыта. По его мнению, перед выходом в новую страну следует почувствовать местную культуру, образ мышления людей и их ценности.
Кроме того, для масштабирования критически важно иметь локального партнера, который понимает рынок «изнутри».

О чем еще говорили в выпуске

В подкасте эксперты также обсудили:
  • инвестиции в технологии и нематериальные активы;
  • роль культуры в международном бизнесе;
  • автоматизацию компаний;
  • будущее AI;
  • управление командами;
  • психологию партнерств;
  • влияние мышления на бизнес-решения.
Подробнее о масштабировании компаний, искусственном интеллекте, инвестициях и бизнесе будущего смотрите на YouTube-канале Finance.ua:
