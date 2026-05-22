Масштабировать бизнес на весь мир! Откровенный разговор о деньгах, ценностях и стратегии на 2026 год (видео) Сегодня 18:10 — Личные финансы

Что будет с бизнесом и инвестициями к 2030 году

Куда движется украинский и мировой бизнес в 2026 году? В новом выпуске на нашем YouTube-канале за круглым столом собрались лидеры рынка, чтобы без цензуры обсудить реальные инструменты масштабирования, инвестиций и технологий будущего.

Основатель TicketBOX Вадим Чернецкий и специалист по корпоративному управлению Роман Кузюк поделились своим 20-летним опытом управления масштабными проектами в подкасте вместе с президентом клуба InvestHub Олесем Вареником.

Эксперты обсудили масштабирование бизнеса, поиск партнеров, роль искусственного интеллекта, будущее рынков до 2030 года, инвестиции, культуру разных стран и даже влияние спорта на эффективность предпринимателя.

Читайте также Украинский бизнес бьет рекорды по кредитам: кто получает самое большое финансирование

Одной из главных тем стала стратегия развития бизнеса на 2026 год.

Вадим Чернецкий рассказал, что TicketBOX уже работает в семи странах и планирует дальнейшее международное расширение. «На 26-й год именно у моей компании стоят очень большие амбициозные цели — это выйти в три-четыре страны и начать масштабироваться на других территориях», — отметил он.

По его словам, современный бизнес уже невозможно строить без аналитики, дашбордов и работы с данными.

Роман Кузюк, работающий с направлением наземных роботизированных комплексов для ВСУ, рассказал о создании совместных предприятий с партнерами во Франции и Нидерландах.

Читайте также Инвестиции в условиях кризиса: как оценить бизнес и минимизировать риски

Отдельный блок дискуссии был посвящен теме партнерств в бизнесе.

Эксперты подчеркнули, что партнер должен быть локальный, он должен разбираться и уже работать в этой сфере. Или нужно брать любого партнера с местной локацией, который в этом знает толк.

Значительная часть разговора касалась влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

Вадим Чернецкий убежден, что к 2030 году большинство цифровых сфер будут максимально автоматизированы. «Будет сокращаться количество сотрудников в каждой сфере, в каждом бизнесе. Будет все автоматизировано точно до 30-го года», — заявил он.

По его словам, AI уже сейчас позволяет создавать технологические продукты значительно дешевле, чем несколько лет назад.

Читайте также Бизнес ожидает реформ: большинство экспертов одобряют новый Таможенный кодекс

Роман Кузюк предложил смотреть на развитие технологий гораздо шире, например, применение украинских технологий не только в военной сфере, но и в логистике, пожаротушении, лесном хозяйстве и т. д.

Отдельно участники поделились видением выхода на международные рынки.

Олесь Вареник подчеркнул, что ни одна аналитика не заменит личного опыта. По его мнению, перед выходом в новую страну следует почувствовать местную культуру, образ мышления людей и их ценности.

Кроме того, для масштабирования критически важно иметь локального партнера, который понимает рынок «изнутри».

О чем еще говорили в выпуске

В подкасте эксперты также обсудили:

инвестиции в технологии и нематериальные активы;

роль культуры в международном бизнесе;

автоматизацию компаний;

будущее AI;

управление командами;

психологию партнерств;

влияние мышления на бизнес-решения.

Подробнее о масштабировании компаний, искусственном интеллекте, инвестициях и бизнесе будущего смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.