Денежная помощь на бизнес: кто может получить 3 тыс. долларов

Финансовая помощь украинцам
В Украине идет набор на образовательную программу для тех, кто планирует начать собственное дело или развить уже существующий бизнес. Участники смогут пройти практическое обучение по предпринимательству, а также принять участие в конкурсе на получение грантов для развития проектов. Проект реализует благотворительный фонд «Право на защиту».
Речь идет о реализации образовательной программы «Право на бизнес: курс для предпринимателей» в Винницком регионе.

Что получат участники

Программа продлится два месяца и будет включать теоретический и практический блоки. Слушатели курса будут изучать методы анализа рынка, принципы построения финансовых моделей, основы бухгалтерии, маркетинга, управления рисками и клиентского сервиса.
Участникам, которые пройдут полный курс, будет предоставлена помощь в составлении бизнес-планов и оформлении заявок на финансирование.
После окончания обучения выпускники смогут принять участие в конкурсе на получение целевой благотворительной помощи — грантов в размере до $3000 для развития собственного дела.

Организационные детали и формат

Обучение начнется 4 июля 2026 года и объединит два формата:
  • Оффлайн-часть: 6 модулей, которые будут проходить по субботам с 10:00 до 18:00 в безопасном помещении.
  • Онлайн-часть: 1 дополнительный обучающий модуль.
В течение всего периода обучения предусмотрены менторское сопровождение, коучинговая поддержка от профильных экспертов, а также практические инструменты для управления финансами и недопущения типичных ошибок при старте бизнеса.
Условия и сроки регистрации

Зачисление на курс проводится на конкурсной основе. Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету.
  • Прием заявок: длится до 31 мая 2026 года включительно.
  • Объявление результатов отбора: до 25 июня 2026 года.
Ссылки на анкету, критерии отбора и подробная программа обучения опубликованы на официальном сайте организации (доступно через ссылку «Актуальная информация» в шапке профиля).
Светлана Вышковская
