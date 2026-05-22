Денежная помощь на бизнес: кто может получить 3 тыс. долларов

В Украине идет набор на образовательную программу для тех, кто планирует начать собственное дело или развить уже существующий бизнес. Участники смогут пройти практическое обучение по предпринимательству, а также принять участие в конкурсе на получение грантов для развития проектов. Проект реализует благотворительный фонд «Право на защиту».
Речь идет о реализации образовательной программы «Право на бизнес: курс для предпринимателей» в Винницком регионе.
Что получат участники
Программа продлится два месяца и будет включать теоретический и практический блоки. Слушатели курса будут изучать методы анализа рынка, принципы построения финансовых моделей, основы бухгалтерии, маркетинга, управления рисками и клиентского сервиса.
Участникам, которые пройдут полный курс, будет предоставлена помощь в составлении бизнес-планов и оформлении заявок на финансирование.
После окончания обучения выпускники смогут принять участие в конкурсе на получение целевой благотворительной помощи — грантов в размере до $3000 для развития собственного дела.
Организационные детали и формат
Обучение начнется 4 июля 2026 года и объединит два формата:
Оффлайн-часть: 6 модулей, которые будут проходить по субботам с 10:00 до 18:00 в безопасном помещении.
Онлайн-часть: 1 дополнительный обучающий модуль.
В течение всего периода обучения предусмотрены менторское сопровождение, коучинговая поддержка от профильных экспертов, а также практические инструменты для управления финансами и недопущения типичных ошибок при старте бизнеса.