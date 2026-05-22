Украинки, сменившие фамилию, массово сталкиваются с проблемами при получении пособия по уходу за ребенком Сегодня 09:46 — Личные финансы

Из-за старых банковских данных женщины теряют соцвыплаты

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обратили внимание на проблему с оформлением пособия по уходу за ребенком для женщин, которые после замужества сменили фамилию.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Молодые матери не получают выплаты после подачи документов

По информации комитета, женщины сталкиваются с трудностями при оформлении пособия по уходу за ребенком до одного года. Фиксируется много обращений от молодых матерей, которые успешно подали документы через Пенсионный фонд или ЦПАУ, однако до сих пор не получили деньги.

Проблема возникает из-за того, что раньше у многих женщин уже были открыты счета в Ощадбанке — еще по девичьей фамилии. И хотя эти счета могли быть давно закрыты, по внутренним алгоритмам банк открывает новый счет именно по старой фамилии.

Даже если старый счет давно закрыт, система банка повторно создает новый именно по предварительным данным.

В результате складываются две основные ситуации: женщина либо совсем не узнает о начисленных средствах (и они возвращаются в Пенсионный фонд), либо не может ими воспользоваться из-за несоответствия фамилии в паспорте и на счете.

Комитет обратился в Минцифры и Минсоцполитики

В комитете сообщили, что обратились в Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики с требованием немедленно урегулировать эту проблему.

Также призвали как можно быстрее ввести возможность подавать документы на пособие через приложение «Дія» и получать выплаты непосредственно на Дія.Карту.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правительство упрощает механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Карты».

Также расширяется список доступных категорий для оплаты, а срок использования средств теперь не имеет ограничений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.