Как посмотреть свои выплаты в центре занятости — инструкция Сегодня 08:35 — Личные финансы

Женщина проверяет выплаты по безработице

В результате войны множество украинцев лишились работы. Если вы остались без работы, а новую быстро найти не удалось, то можно встать на учет в центр занятости и получать временные выплаты по безработице. Где их проверить — рассказываем далее.

Подробности

Для проверки средств воспользуйтесь пошаговым гайдом:

зайдите на сайт Государственной службы занятости (ГСЗ);

перейдите в личный кабинет: введите логин и пароль (или зарегистрируйтесь, используя квалифицированную электронную подпись);

выберите категорию Начисления и выплаты;

посмотрите, начислены ли вам деньги.

Если вы по каким-то причинам не можете зайти на сайт центра занятости, можно позвонить по горячей линии ГСЗ — 0 800 600 288.

Вам нужно будет назвать такую ​​информацию о себе:

в каком центре занятости вы регистрировались на выплаты;

ваша фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

номер учетной карты налогоплательщика (по возможности).

Пособие по безработице

Кто может получить пособие

Как говорится на сайте Дії, пособие по безработице, в том числе единовременное, могут получить все застрахованные и незастрахованные лица, признанные безработными (застрахованными являются все плательщики ЕСВ). Ими могут быть люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования. При этом такие люди готовы и способны приступить к работе.

Размеры выплат

Минимальное пособие по безработице (на начало 2022 года — от 650 до 1 000 грн в месяц) получат:

те, кого уволили на основаниях, повлекших дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;

те, чей страховой стаж в течение года, предшествующий месяцу регистрации безработным, меньше шести месяцев;

молодежь, которая окончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.

Читайте также Кто может получить пособие по частичной безработице

В других случаях размер пособия зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате (доходу):

до двух лет — 50%;

от двух до шести лет — 55%;

от шести до 10 — 60%;

более 10 лет — 70%.

Размер пособия зависит и от того, как долго человек безработный:

первые 90 календарных дней — 100%;

в течение следующих 90 календарных дней — 80%;

в дальнейшем — 70%.

При этом действуют ограничения:

пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2022 года — 21 924 грн);

четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2022 года — 21 924 грн); выплаты предоставляются до 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — до 720 дней в течение двух лет со дня назначения.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.