Как посмотреть свои выплаты в центре занятости — инструкция
- зайдите на сайт Государственной службы занятости (ГСЗ);
- перейдите в личный кабинет: введите логин и пароль (или зарегистрируйтесь, используя квалифицированную электронную подпись);
- выберите категорию Начисления и выплаты;
- посмотрите, начислены ли вам деньги.
- в каком центре занятости вы регистрировались на выплаты;
- ваша фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- номер учетной карты налогоплательщика (по возможности).
Пособие по безработице
Кто может получить пособие
Размеры выплат
- те, кого уволили на основаниях, повлекших дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;
- те, чей страховой стаж в течение года, предшествующий месяцу регистрации безработным, меньше шести месяцев;
- молодежь, которая окончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.
- до двух лет — 50%;
- от двух до шести лет — 55%;
- от шести до 10 — 60%;
- более 10 лет — 70%.
- первые 90 календарных дней — 100%;
- в течение следующих 90 календарных дней — 80%;
- в дальнейшем — 70%.
- пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2022 года — 21 924 грн);
- выплаты предоставляются до 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — до 720 дней в течение двух лет со дня назначения.
