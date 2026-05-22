Как посмотреть свои выплаты в центре занятости — инструкция

Женщина проверяет выплаты по безработице
В результате войны множество украинцев лишились работы. Если вы остались без работы, а новую быстро найти не удалось, то можно встать на учет в центр занятости и получать временные выплаты по безработице. Где их проверить — рассказываем далее.

Для проверки средств воспользуйтесь пошаговым гайдом:
  • зайдите на сайт Государственной службы занятости (ГСЗ);
  • перейдите в личный кабинет: введите логин и пароль (или зарегистрируйтесь, используя квалифицированную электронную подпись);
  • выберите категорию Начисления и выплаты;
  • посмотрите, начислены ли вам деньги.
Если вы по каким-то причинам не можете зайти на сайт центра занятости, можно позвонить по горячей линии ГСЗ — 0 800 600 288.
Вам нужно будет назвать такую ​​информацию о себе:
  • в каком центре занятости вы регистрировались на выплаты;
  • ваша фамилия, имя, отчество;
  • дата рождения;
  • номер учетной карты налогоплательщика (по возможности).

Пособие по безработице

Кто может получить пособие

Как говорится на сайте Дії, пособие по безработице, в том числе единовременное, могут получить все застрахованные и незастрахованные лица, признанные безработными (застрахованными являются все плательщики ЕСВ). Ими могут быть люди в возрасте от 15 до 70 лет, которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других доходов как источника существования. При этом такие люди готовы и способны приступить к работе.

Размеры выплат

Минимальное пособие по безработице (на начало 2022 года — от 650 до 1 000 грн в месяц) получат:
  • те, кого уволили на основаниях, повлекших дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;
  • те, чей страховой стаж в течение года, предшествующий месяцу регистрации безработным, меньше шести месяцев;
  • молодежь, которая окончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и ищет первую работу.
В других случаях размер пособия зависит от страхового стажа и определяется в процентах к средней заработной плате (доходу):
  • до двух лет — 50%;
  • от двух до шести лет — 55%;
  • от шести до 10 — 60%;
  • более 10 лет — 70%.
Размер пособия зависит и от того, как долго человек безработный:
  • первые 90 календарных дней — 100%;
  • в течение следующих 90 календарных дней — 80%;
  • в дальнейшем — 70%.
При этом действуют ограничения:
  • пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2022 года — 21 924 грн);
  • выплаты предоставляются до 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — до 720 дней в течение двух лет со дня назначения.
