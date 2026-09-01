ВВР работают над обеспечением бесперебойной работы во время воздушных тревог Сегодня 08:30 — Казна и Политика

В связи с постоянными воздушными тревогами и в Киеве аппарат Верховной Рады Украины работает над мерами по обеспечению бесперебойной работы парламента.

Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в Верховной Раде.

Ранее КГГА сообщила, что в Киеве для школ подготовили разные сценарии организации обучения в условиях длительных воздушных тревог и других угроз.

В Киеве в понедельник, 31 августа, восемь раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных шахедов. Известно о шести пострадавших.

Россияне почти непрерывно атакуют столицу и Киевскую область дронами, начиная с 27 августа. Ночью 31 августа в Киеве снова раздавались взрывы.

Воздушные силы сообщали, что ночью войска рф атаковали Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БпЛА типа Shahed, большинство из которых реактивные.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.