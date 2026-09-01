Местные власти должны создать запас горючего минимум на две недели — указ президента Сегодня 06:32 — Казна и Политика

Украина готовится хранить часть горючего под землей

Местные власти должны обеспечить фактически имеющийся резерв горючего минимум на две недели для стабильного прохождения отопительного сезона 2026/2027 годов. Прежде всего, топливо должно быть доступным для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.

Соответствующее требование содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2026 г., введенном в действие указом президента Украины № 838/2026.

Какой запас горючего должны обеспечить регионы

«Органам местного самоуправления принять меры по обеспечению фактически (физически) имеющегося резерва горючего в обоснованном объеме, но не менее чем на две недели, необходимом для постоянного прохождения отопительного сезона 2026/2027 года, прежде всего для постоянного функционирования объектов жизнеобеспечения», — говорится в решении СНБО.

Документ касается состояния выполнения планов устойчивости отдельных регионов и одобрения плана устойчивости Киева.

Украина готовится хранить часть горючего под землей

С начала 2027 года Украина также внедряет экспериментальный проект по подземному хранению нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН).

Экспериментальный проект, инициатором которого выступило Министерство энергетики, должен длиться не более двух лет.

Согласно постановлению, с 2027 года субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить часть дизельного горючего из состава МЗНН в подземных хранилищах нефтепродуктов. Этот объем должен составлять не менее 20% от общего объема дизельного горючего, входящего в состав МЗНН.

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