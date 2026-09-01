0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Местные власти должны создать запас горючего минимум на две недели — указ президента

Казна и Политика
32
Украина готовится хранить часть горючего под землей
Украина готовится хранить часть горючего под землей
Местные власти должны обеспечить фактически имеющийся резерв горючего минимум на две недели для стабильного прохождения отопительного сезона 2026/2027 годов. Прежде всего, топливо должно быть доступным для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.
Соответствующее требование содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2026 г., введенном в действие указом президента Украины № 838/2026.

Какой запас горючего должны обеспечить регионы

«Органам местного самоуправления принять меры по обеспечению фактически (физически) имеющегося резерва горючего в обоснованном объеме, но не менее чем на две недели, необходимом для постоянного прохождения отопительного сезона 2026/2027 года, прежде всего для постоянного функционирования объектов жизнеобеспечения», — говорится в решении СНБО.
Документ касается состояния выполнения планов устойчивости отдельных регионов и одобрения плана устойчивости Киева.

Украина готовится хранить часть горючего под землей

С начала 2027 года Украина также внедряет экспериментальный проект по подземному хранению нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН).
Экспериментальный проект, инициатором которого выступило Министерство энергетики, должен длиться не более двух лет.
Согласно постановлению, с 2027 года субъекты рынка и операторы будут обязаны хранить часть дизельного горючего из состава МЗНН в подземных хранилищах нефтепродуктов. Этот объем должен составлять не менее 20% от общего объема дизельного горючего, входящего в состав МЗНН.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Горючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems