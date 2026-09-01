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Бюджетная декларация допускает рост минимальной зарплаты до 11,1 тыс. грн в 2029 г

Казна и Политика
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Бюджетная декларация допускает рост минимальной зарплаты до 11,1 тыс. грн в 2029 г
Бюджетная декларация допускает рост минимальной зарплаты до 11,1 тыс. грн в 2029 г
Бюджетная декларация на 2027−2029 годы допускает рост минимальной заработной платы до 11,1 тыс. грн в 2029 году.
Согласно постановлению правительства № 793 от 17 июня, которым одобрена Бюджетная декларация на 2027−2029 годы, отмечается, что на 2027−2029 годы будут учтены такие прогнозные размеры минимальной заработной платы: с 1 января 2027 года в размере 9 546 грн; с 1 января 2028 года на сумму 10 377 грн; с 1 января 2029 года на сумму 11 114 грн.
Кроме того, будут учитываться показатели должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: с 1 января 2027 в размере 3 819 грн; с 1 января 2028 года на сумму 4 151 грн; с 1 января 2029 года на сумму 4 446 грн.
В то же время, отмечается, что Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины будут направлять усилия на совершенствование условий оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности путем «отвязки» размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Кроме того, в 2027—2029 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом повышения темпов индекса потребительских цен для соответствующего года, что составит в расчете на одного человека с 1 января 2027 года — 3 559 грн; с 1 января 2028 года — 3876 грн; с 1 января 2029 года 4 151 грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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