Киев и Киевщина могут получить статус прифронтовых Сегодня 12:22 — Казна и Политика

Киев и Киевская область могут получить статус прифронтовых территорий уже в сентябре. Кабинет Министров работает над соответствующим постановлением, которое также предусматривает дополнительные меры поддержки для бизнеса.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, правительство начало подготовку документа около двух недель назад. Необходимость такого решения, в частности, связывается с российскими атаками на объекты гражданской и продовольственной инфраструктуры.

Отдельно правительство разрабатывает пакет возможных льгот для предпринимателей. Среди предложенных мероприятий смягчение критериев бронирования военнообязанных работников предприятий, работающих в Киеве и области.

По словам Горбенко, премьер-министр также провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей в условиях российских атак.

В частности, речь шла о возможности использования свободных площадей Фонда государственного имущества Украины для хранения продукции и товаров.

Соответствующее решение правительства еще готовится. Если постановление будет принято, Киев и Киевщина могут получить новый статус уже осенью.

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