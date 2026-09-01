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Корецкий анонсировал масштабный аудит Минобороны

Казна и Политика
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В течение месяца должностные лица должны проанализировать проблемные вопросы
В течение месяца должностные лица должны проанализировать проблемные вопросы
Кабинет Министров в течение месяца проведет детальный аудит потребностей Министерства обороны, чтобы обеспечить более эффективное использование бюджетных средств для нужд фронта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

Что будут проверять в Минобороны

По словам Корецкого, детальный аудит потребностей Министерства обороны станет второй по важности задачей правительства в ближайшее время.
«Второй моей задачей и всего правительства будет детальный аудит потребностей Министерства обороны», — заявил премьер.
В течение месяца должностные лица должны проанализировать проблемные вопросы, связанные с потребностями Минобороны. Цель проверки — обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств.
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Между тем, Минобороны уже меняет подходы к управлению оборонной сферой. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок назначил временно исполняющим обязанности руководителя Артема Романюкова. Он занимал должность заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности и занимался переводом оборонных закупок в цифровой формат.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство Украины нашло 70 млрд грн, которые направят на финансирование нужд обороны. В то же время у страны есть дефицит оборонного бюджета на уровне $27 млрд. Кроме того, правительство вводит «жесткий режим экономии средств», незакрепленных за нуждами обороны. На сегодняшний день уже удалось найти 70 миллиардов гривен, которые полностью направят на оборону.
По материалам:
РБК-Україна
МиноборониКабмин
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