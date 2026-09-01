Корецкий анонсировал масштабный аудит Минобороны

Между тем, Минобороны уже меняет подходы к управлению оборонной сферой. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок назначил временно исполняющим обязанности руководителя Артема Романюкова. Он занимал должность заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности и занимался переводом оборонных закупок в цифровой формат.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство Украины нашло 70 млрд грн, которые направят на финансирование нужд обороны. В то же время у страны есть дефицит оборонного бюджета на уровне $27 млрд. Кроме того, правительство вводит «жесткий режим экономии средств», незакрепленных за нуждами обороны. На сегодняшний день уже удалось найти 70 миллиардов гривен, которые полностью направят на оборону.