Корецкий анонсировал масштабный аудит Минобороны Сегодня 20:33 — Казна и Политика

В течение месяца должностные лица должны проанализировать проблемные вопросы

Кабинет Министров в течение месяца проведет детальный аудит потребностей Министерства обороны, чтобы обеспечить более эффективное использование бюджетных средств для нужд фронта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

Что будут проверять в Минобороны

По словам Корецкого, детальный аудит потребностей Министерства обороны станет второй по важности задачей правительства в ближайшее время.

«Второй моей задачей и всего правительства будет детальный аудит потребностей Министерства обороны», — заявил премьер.

В течение месяца должностные лица должны проанализировать проблемные вопросы, связанные с потребностями Минобороны. Цель проверки — обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств.

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Между тем, Минобороны уже меняет подходы к управлению оборонной сферой. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок назначил временно исполняющим обязанности руководителя Артема Романюкова. Он занимал должность заместителя министра по стратегическим отраслям промышленности и занимался переводом оборонных закупок в цифровой формат.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство Украины нашло 70 млрд грн, которые направят на финансирование нужд обороны. В то же время у страны есть дефицит оборонного бюджета на уровне $27 млрд. Кроме того, правительство вводит «жесткий режим экономии средств», незакрепленных за нуждами обороны. На сегодняшний день уже удалось найти 70 миллиардов гривен, которые полностью направят на оборону.

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