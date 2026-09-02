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Кредит на 90 млрд евро покроет только две трети потребностей Украины — ЕК

Казна и Политика
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ЕС призвал международных партнеров присоединиться к финансированию
ЕС призвал международных партнеров присоединиться к финансированию
Европейский Союз рассчитывает за счет двухлетнего займа на €90 млрд покрыть две трети бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026—2027 годах. В настоящее время ЕС сосредоточен на выплатах в рамках этой программы.
Об этом заявила главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, передает Европейская правда.
По ее словам, заем на €90 млрд должен покрыть две трети бюджетных и военных нужд Украины в течение 2026−2027 годов.
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«Когда мы предложили заем для Украины в размере 90 миллиардов евро, идея заключалась… в том, чтобы она покрыла бюджетные и оборонные нужды на 2026−2027 годы — две трети этих потребностей. Именно таким был расчет: она должна была покрыть две трети потребностей Украины в этих сферах в течение двух лет», — напомнила Пиньо.

ЕС призывает партнеров покрыть остальные потребности

В то же время, остается еще треть потребностей Украины, которую Европейский Союз не может покрыть самостоятельно. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, ЕС призвал международных партнеров присоединиться к финансированию.
Главный представитель ЕК также напомнила, что «эти выплаты связаны с реформами, которые внедряются в Украине», что является «критически важным аспектом».
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«Мы очень хорошо продвигаемся с выплатами на основании запросов Украины, которые сейчас оцениваются, но они, опять же, связаны с постепенно внедряемыми реформами. Такой план выплат уже сам по себе чрезвычайно амбициозный», — заявила она.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине сейчас не хватает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.
Общая потребность в финансировании составляет 175,4 млрд евро. Из них 133 млрд евро — общая стоимость нужд обороны.
По материалам:
Європейська правда
БюджетФинансовая помощьЕСЕврокомиссия
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