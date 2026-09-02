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Минагрополитики прогнозирует незначительное подорожание продуктов из-за перестройки логистики

Аграрный рынок
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Продукты могут подорожать
Продукты могут подорожать
У Украины есть достаточные запасы продовольствия для обеспечения внутреннего рынка, а логистические цепи перестраиваются с учетом российских атак на продовольственную инфраструктуру. Изменение модели поставки может привести к росту стоимости продуктов, однако оно не должно быть существенным для потребителей.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Суспільне».
По его словам, многочисленные целенаправленные удары россии по продовольственным складам вынуждают бизнес и государство адаптировать систему поставок продовольствия.

Как меняется поставка продовольствия

Одним из ключевых элементов новой модели поставок является размещение продукции небольшими партиями. Также предусматривается прямая доставка от производителя к месту реализации.
«Для нас важно децентрализовать этот подход, сделать невозможным масштабное одновременное разрушение больших объемов продукции. Вместе с тем, это позволяет обеспечить украинцев необходимой продукцией вовремя и соответствующего качества, чтобы не было перебоев со снабжением», — подчеркнул Высоцкий.
По словам министра, перестройка логистики влияет и на организацию работы торговых сетей. В частности, магазины могут одновременно иметь меньше ассортимент отдельных видов продукции, однако это не означает ее дефицита.
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Продукты могут подорожать

«Переход к более децентрализованной модели поставок требует дополнительных транспортных расходов, что может повлиять на цену товара. Также может измениться стоимость складских услуг. В то же время, по оценке Минагрополитики, это не должно привести к существенному удорожанию продуктов питания — максимум до 2,5% «, — отметил Высоцкий.
Он также заверил, что сейчас у Украины есть необходимые мощности для хранения овощей. Основные овощи, прежде всего, борщового набора, будут выращены в достаточном количестве и будут доступны украинцам для потребления.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на руководителя аналитического отдела сети «АНТС» Игоря Крупку писал, что российские удары по складской инфраструктуре торговых сетей приводят не только к финансовым потерям бизнеса, но и к сокращению рабочих мест. В то же время для экономики страны в целом такие последствия носят преимущественно локальный характер.
По словам Крупки, для конкретного склада или города уничтожение объекта может означать резкое сокращение занятости за несколько дней. Для страны это скорее локальный и структурный шок, чем причина общенационального роста безработицы.
По материалам:
Finance.ua
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